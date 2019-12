José María Gutiérrez, 'Guti', le pone un pero a la Copa

El nuevo formato de Copa del Rey no termina de convencer a José María Gutiérrez, 'Guti'. El torneo ha ganado en emoción al no haber partido de vuelta y ya se produjeron las primeras sorpresas, como la eliminación del Deportivo Alavés. Sin embargo, al técnico del Almería le preocupan las dimensiones del campo 'Juan Guedes', donde espera este jueves el Tamaraceite, rival de Tercera División, que milita en el grupo de las Islas Canarias. Explica que la RFEF debería apostar por un recinto con buenas dimensiones para que se valore el largo desplazamiento del equipo visitante: "El formato está bien, pero siempre que haya un mínimo en los campos, porque deberían proponer, ya que jugamos allí, un buen Estadio para competir con las mismas condiciones. En principio el Tamaraceite parte con la ventaja de que nosotros viajamos, así que lo mejor hubiera sido un campo donde estuviéramos al 50%".

Respecto a la eliminatoria, el Almería viaja en alerta, ya que hay equipos de Segunda que han quedado fuera a las primeras de cambio y el Tamaraceite cuenta con su afición para avanzar en la competición. Guti no se fía: "Es un partido difícil, en un campo pequeño. Nunca es agradable jugar en este tipo de escenarios, porque no estamos acostumbrados. Todo esto hace más complicada la eliminatoria". El 'Juan Guedes' es de césped artificial, superficie en la que el Almería trabajó este miércoles para agilizar el proceso de adaptación. El entrenador habla de las dificultades: "Cambia todo, el bote de balón, las acciones individuales se hacen más complicadas porque el campo es más duro, más probabilidades de lesiones... hay que jugarlo y no hay más".

Tampoco esconde José María Gutiérrez, 'Guti', que el Almería es el claro favorito y debe eliminar al Tamaraceite. Considera clave estudiar algunos puntos del contrario y salir a competir con la máxima exigencia para que no haya sustos: "Es la Copa del Rey y tenemos que pasar para llegar lo más lejos posible. Llevaremos un equipo competitivo para ganar. Tenemos informes del Tamaraceite y se lo enseñaremos a los jugadores. También a nivel mental sabemos que es obligatorio dar el máximo para avanzar en el torneo".

Habrá minutos para Ozornwafor, Coric, Chema, Gaspar... Y también para los canteranos Callejón, Vértiz, Fermín, Albiar y Enri. La Copa del Rey es un banco de pruebas que le viene fenomenal a los técnicos y el Almería no iba a ser menos: "Veremos a jugadores del primer equipo que quieren minutos y tendrán la oportunidad de demostrar que pueden ser más importantes en la Liga. Llega el segundo tramo de la competición y en la Copa tienen la ocasión de coger más competitividad".