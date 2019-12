Sergi Vidal se retira del baloncesto

El jugador español Sergi Vidal ha anunciado este martes que, a sus 38 años, se retira del baloncesto profesional tras 20 temporadas y diez títulos conseguidos, entre ellos dos Ligas ACB, después de no tener continuidad en este 2019 ni en BAXI Manresa (solo dos partidos jugados) ni en Montakit Fuenlabrada (donde disputó seis).

Quisiera responderos a todos 1x1, pero me es imposible, así que quería agradecer a compañeros, rivales, Clubes, amigos, entrenadores, aficionados, periodistas, medios, ACB, FEB, AEBA, ABP (perdón si me dejo a alguien) por hacer de un día “extraño” un día emocionante y bonito 🙌🏼 — Sergi Vidal (@sergividal9) December 17, 2019

Con los de Cuspinera anotó sus últimos puntos en la competición ya que no se estrenó con los manresanos.

"Después de un tiempo meditándolo, ha llegado el momento. He decidido colgar las botas y dejar la práctica del deporte profesional. Han sido 20 temporadas llenas de felicidad, sacrificio, esfuerzo y dedicación plena a lo que más me ha gustado hacer en la vida, jugar al baloncesto", escribió en una carta publicada en sus redes sociales.

El de Badalona se va sintiéndose "muy querido" y con la "satisfacción" de haber dado siempre su cien por cien. "He defendido con orgullo cada una de las camisetas que he vestido y he antepuesto las necesidades del equipo a las mías, intentando siempre ser un buen compañero, profesional y estar ahí para lo que hiciera falta", explicó.

Vidal, que estuvo en el Eurobasket de 2005 con España y formó parte, ya como veterano, de la selección que logró la clasificación para el Mundial 2019 en las 'ventanas FIBA', se va con un gran palmarés: 2 Ligas ACB (2002 y 2008, con Baskonia, que retira su dorsal), 4 Copas del Rey y 4 Supercopas.