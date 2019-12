Los sindicatos gritan contra la enmienda de 'altos cargos' que "no se puede retirar"

Con el lema “Contra las prebendas” los sindicatos CSIF, CCOO, FSES, STAS y UGT han convocado para este miércoles ante las Delegaciones provinciales de la Junta de Comunidades, concentraciones para reclamar menos privilegios y clientelismo y más empleo público y derechos, así como reclamar la retirada de la enmienda a la Ley de medidas administrativas y tributaria presentada en las Cortes de Castilla-La Mancha y que entienden, favorece a altos cargos y ex altos cargos como directores generales, jefes de gabinete, concejales y alcaldes liberados.

La imagen es de la concentración celebrada en Toledo en la puerta de la Consejería de Administraciones Públicas

La enmienda no se retira

El Gobierno asegura que la región era la única que no recogía la situación de los altos cargos que vuelven a la administración tras desempeñar funciones en el gobierno. Aquí no hay complemento de alto cargo, ha dicho la portavoz, Blanca Fernández ni lo va a haber. Además la enmienda que blinda el máximo nivel para los altos cargos no puede retirarse porque está en el dictamen del proyecto de presupuestos.

La oposición parlamentaria, Ciudadanos y Partido Popular, han criticado al Gobierno porque no lo incluyera en el proyecto de Ley de Presupuestos y después el PSOE presente una enmienda "contra la que ya no se puede hacer más que votar en contra".

Cs se ha mostrado en contra de complementos retributivos para ex altos cargos y ha aseverado que las carreras de los funcionarios públicos y de los políticos deben estar «separadas».

Los funcionarios que no quieren ser altos cargos

Sin embargo, el presidente del grupo socialista, Fernando Mora, explicaba hace unos días que los profesionales de la Administración pública se niegan a ocupar altos cargos porque la retribución es menor y el trabajo mayor, además de que cuando los empleados públicos ocupan altos cargos tienen «un problema serio» al volver a su puesto porque los compañeros han evolucionado en su carrera administrativa y ellos no.