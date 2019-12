Aparecen carteles en Zabalgana que amenazan con envenenar a perros

En los últimos días han aparecido en el barrio de Zabalgana una serie de carteles con un mensaje alarmante: “Si tu perro caga donde no debe, igual come lo que no quiere”. Esto es lo que dicen los papeles que se han colocado en los troncos de algunos árboles junto con bolsas con carne envenenada a su alrededor. Los autores de esta acción aún se desconocen.

Las calles Labastida o Reina Sofía son algunos de los puntos del barrio en los que se han colocado estos carteles. Desde Zabalgana Batuz, su presidenta Zuriñe Lago, cuenta que ya habían recibido quejas sobre los excrementos de perro que no se recogían pero considera esta acción como muy peligrosa tanto para los perros como para los niños.

“Si un perro hace sus necesidades el dueño lo tiene que recoger, pero no creo que sea una manera adecuada de digamos sancionar a los dueños de los perros que no lo hagan, poner una carne envenenada para que el perro se muera. No es la manera de educar ni de pedir educación”, ha comentado Zuriñe Lago.

Desde la Asociación ApaSOS también han alertado de esta situación y dicen que se trata de un acto más que se repite habitualmente y no lo comprenden. Luis, uno de sus voluntarios, lo califica de Gamberrismo irracional: “Es un contrasentido total. Los dueños se los perros nos tenemos que responsabilizar de todo lo que tenga que ver con nuestros animales y ser cuidadosos. Pero, aplicar a esta conducta, una respuesta tan brusca y tan radical como esta, pues no lo entendemos, es irracional”.