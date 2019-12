El vicepresidente del AMPA del CEIP San Bernardo de la Estación de San Roque, Salvador Rojas, ha exigido una solución a la Junta de Andalucía, ya que explica que el centro alberga a 400 alumnos cuando tiene capacidad para 270.

Rojas insiste en que desde 2012 está reclamando una ampliación del centro, que este año ante el aumento del alumnado la delegación territorial ha instalado un aula prefabricada, pero que no cuenta con servicios, por lo que no pueden realizarse las clases allí.

Ana María Ordóñez, vocal del AMPA, insiste en que la solución pasa por habilitar la antigua guardería de la Estación, cedida por el ayuntamiento, para poder celebrar las clases.

El delegado Territorial de educación de la Junta de Andalucía, Miguel Andreu, ha explicado en el programa que el centro está autorizado para contar con 2 grupos para cada curso, un total de 450 alumnos, y que en la actualidad tiene a 393 matriculados.

Andreu insiste en que la puesta a disposición de la antigua guardería, "que no cesión ya que no se ha realizado como legalmente procede, por lo que la rehabilitación de este espacio no está contemplada en la programación de la APAE (Agencia Pública Andaluza de Educación), requiere una obra de más de 100.00 euros".

Desde la delegación territorial estudian la rehabilitación del espacio municipal, como complementación del centro, para ser incluida en una próxima programación 2020-2027.