Domínguez: "Será un partido muy especial"

Antonio Domínguez, jugador del Algeciras Club de Fútbol, vivirá este domingo un partido muy especial por medirse a su ex-equipo, el Recreativo de Huelva. 'Me he pegado media vida jugando allí y será muy especial reencontrarme con todos los compañeros y espero que los puntos se queden en Algeciras'.

El mediapunta se vinculó en verano con un posible regreso a Huelva y el futbolista asegura que 'todo llegará'. 'El Recre es el club de mis amores pero no hay que forzar las cosas porque todo pasa cuando tiene que pasar, la gente me quiere mucho en Huelva, no se dio el caso, estoy muy contento en Algeciras y aquí estoy disfrutando como el que más', expresó el de Punta Umbría que analizaba al cuadro recreativista.

'Monteagudo no lo está teniendo fácil, hay pocos jugadores del pasado año y hay que tener paciencia, lucharán por objetivos distintos a los nuestros porque tienen un equipo muy fuerte para la categoría y ojalá que les vaya muy bien a partir del domingo', declaró Domínguez que entiende la presión por jugar en el Decano pero que acabará en los puestos altos de la clasificación.

Un Algeciras que cerrará el 2019 ante un equipazo y en su mejor momento del curso después de sumar en tres de los últimos cuatro partidos. 'Estamos volviendo a ser fuertes en casa pero es que nadie ha sido muy superior a nosotros y estamos en una línea positiva que tenemos que seguir para crecer como equipo'.

Al pichichi del conjunto algecirista no le incomoda el pelear por otro tipo de objetivo distinto este año como eludir el descenso. 'Con el Recre estuve dos años peleando por no descender, este año lo sacaremos adelante, son circunstancias que se dan pero si seguimos la racha que llevamos conseguiremos el objetivo seguro', cerró.