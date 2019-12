Íñiguez: "Ojalá pueda estar muchos años aquí, ahora estoy tocado personalmente y toca crecer desde la incomodidad"

Vuelve a escuchar el SER Deportivos Alicante de este jueves 19 de diciembre con Daniel Rodríguez.

El Hércules ha celebrado esta mañana el tradicional brindis navideño con los medios de comunicación que actualmente cubren la actualidad del club. Al acto se esperaba la presencia de los miembros del consejo de administración pero por allí no han aparecido. Ni rastro de Juan Carlos Ramírez ni de Enrique Ortiz para dar la cara ante la crítica situación deportiva e institucional de la entidad.

Ambos le han pasado el "marrón" al presidente Carlos Parodi, quien ha declarado que el club ha vivido una "motaña rusa" en este 2019. "Fuimos capaces de devolver la ilusión a la afición y quedarnos a las puertas de Segunda y hemos pasado a estar viviendo la peor de las caras a nivel deportivo". Además, ha querido mostrar el compromiso de todos los miembros del club y ha dicho que van a ser capaces de revertir la situación. Al acto han asistido los capitanes (Ismael Falcón, Pablo Íñiguez y Diego Benito), el técnico Vicente Mir, la Asociación de la Prensa Deportiva de Alicante y la Asociación de Veteranos del Hércules.

Por otro lado, Ismael Falcón, ha asegurado este jueves que "de estas situaciones se sale con garra y coraje" y ha calificado el partido del próximo domingo ante el Nástic como "el más importante de toda la temporada". "Es un rival de la zona baja y el ganar nos daría una inyección de moral para irnos al parón navideño con optimismo y afrontar el 2020 con más fuerza y convicción de que se puede sacar esta situación adelante".

Falcón atiende a los medios de comunicación en el antepalco del Rico Pérez / Hercules CF

Además, hoy nos ha atendido desde el estadio José Rico Pérez el central del Hércules Pablo Íñiguez. El defensa ha admitido que la situación es complicada y que es difícil estar feliz y contento en estos momentos. Reconoce que el equipo tiene un reto por delante, que deben mantenerse "serenos" y "estables" y considera que tienen que recuperar la confianza.

"La plantilla está confeccionada para ascender y decir que no sería de ilusos y estaríamos obviando la realidad, si en el campo nosotros somos capaces de sacar lo que cada uno lleva dentro la realidad dice que somos buenos jugadores y que tenemos talento". Explica el central valenciano que no se arrepiente de renovar con el Hércules, que fue muy feliz la temporada pasada y que este año está tocado personalmente y le toca crecer desde la incomodidad y la dificultad, lo que supone un reto para él. "Ojalá me quede muchos años en el Hércules" ha dicho.

Pablo Íñiguez atiende a SER Deportivos en el palco del Rico Pérez / Javier Lloréns (Hercules CF)

Íñiguez cree que el golpe de no ascender "fue muy duro" y que la plantilla se vio ante un mal inicio, con cambios de entrenador y en una dinámica negativa. "Las protestas de los aficionados del pasado sábado fueron un toque de atención grande y ahora estamos a tope con Vicente Mir y estoy seguro que el equipo va a recuperar la confianza y mejorar los resultados para sacar al equipo de descenso". El propio Íñiguez ha reconocido "estar lejos de su mejor nivel y soy el primero consciente de ello y no hay otro responsable que yo mismo".

En polideportivo, entrevista a la judoca del Judo Club Alicante, María Isabel Puche, quien se proclamó a finales de noviembre en Fuenlabrada campeona de España en su categoría (-63 kg.) y que este próximo mes de enero tiene una salida puntuable en Tel Aviv para tratar de sumar puntos y clasificarse para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

María Isabel Puche confía en estar en Tokyo 2020 / Federcación Valenciana Judo

Puche declara que no ha tenido mucho tiempo para preparar la cita en Israel pero confía en obtener un buen resultado para clasificarse para los Juegos."Me veo con posibilidades, me veo muy bien compitiendo y entrenando y con ganas de conseguir esa clasificación".

Además, en baloncesto escuchamos al entrenador del HLA Alicante, Pedro Rivero en la previa del partido de este viernes ante Granada (20:45 horas, Pedro Ferrándiz). Rivero ha comentado que ni Pitts ni Llompart estarán al 100% para enfrentarse a Granada."Este jueves han entrenado bien, tenemos buenas sensaciones con ellos pero valoraremos el viernes si podrán jugar o no".

Pedro Rivero en el pabellón Pedro Ferrándiz / Daniel Rodríguez

Asegura que una victoria ante Granada les daría margen y cierta tranquilidad de cara a conseguir la permanencia."Nos habíamos puesto el objetivo de conseguir 6 o 7 victorias a estas alturas que es donde pensamos que puede estar el margen de la salvación y lo tendríamos cubierto a falta de partidos en los que también podríamos sumar".