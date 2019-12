Solo una de las cinco consultas de pediatría estará garantizada esta Navidad en Aranda

Desde este viernes y hasta después de Reyes solo una de las cinco consultas de pediatría de los Centros de Salud de Aranda tiene garantizada su cobertura, mientras que está sin definir cómo se articulará a partir de enero el refuerzo que llegaba de Burgos y Valladolid y que por distintos motivos ya solo prestan dos de los cinco profesionales con los que comenzó el apoyo

De esta forma la situación de la asistencia pediátrica en Aranda está al borde del colapso y desde luego mucho peor que hace un año, cuando el concurso de traslados dejó la localidad arandina con solo dos consultas de pediatría cubiertas de las cinco con las que cuentan sus dos centros de salud. En este tiempo las soluciones temporales con las que la Consejería de Sanidad trató de atajar el problema se han cronificado sin que se hayan encontrado alternativas.

El problema se ha agravado a las puertas de la Navidad, por las vacaciones de una de las profesionales del Centro de Salud Norte, la renuncia a su plaza de una médico de familia que hasta ahora asumía otra de las consultas de pediatría del mismo centro, y la no renovación de las dos profesionales que reforzaban el servicio trasladándose desde Valladolid. A todo ello se añade la baja desde hace más de un mes de uno de los tres pediatras que acudía desde el HUBU, desde donde siguen viniendo dos profesionales, aunque sin que se conozca que ocurrirá cuando finalicen sus contratos el 31 de diciembre. De esta forma la única pediatra titular con la que ahora cuenta el centro de salud Sur será también la única que atienda de forma estable la asistencia pediátrica en Aranda estas Navidades.

Situación de cada Centro de Salud

De forma inminente el mayor problema lo sufrirá el Centro de Salud Norte, donde de las tres consultas solo una estaba atendida por su titular, aunque desde mañana y hasta después del día de Reyes se ausentará por vacaciones. Otra de las consultas de este centro de salud lleva casi un año atendido por una médico de familia que acaba de renunciar a esta plaza dejándola vacante. La tercera consulta era atendida de forma rotatoria por varios profesionales que se trasladaban desde el HUBU y desde el Hospital Río Hortega. En este último caso el hospital vallisoletano no ha renovado estos dos contratos que en su día se firmaron por encima de la plantilla y con la condición de que atendieran puntualmente las consultas de Aranda. Al parecer, la nueva política de la Consejería pasa por ser estrictos en no permitir contratos que sobrepasen las plantillas orgánicas, como han pedido en numerosas ocasiones los hospitales más pequeños, como una medida para que haya más profesionales dispuestos a aceptar plazas de difícil cobertura. Una medida que en este caso parece no haber dado resultado, al menos en lo que se refiere a la cobertura de las plazas de pediatría en Atención Primaria en Aranda.

Por otra parte tampoco acude a esta consulta desde hace algo más de un mes un tercer pediatra que en este caso se trasladaba desde el HUBU y que se encuentra de baja. De momento sí continúan viniendo a Aranda un día a la semana cada una de las otras dos profesionales procedentes del hospital burgalés, aunque aún no está definida la continuidad de este acuerdo de colaboración una vez que finalice el año.

Estos profesionales externos son los que también se encargan de forma rotatoria de una de las dos consultas del Centro de Salud Sur, que está igualmente afectada por las no renovaciones de los dos contratos y por la baja médica. La segunda de las consultas cuenta con una veterana profesional que será la única que de forma estable atienda durante estas fechas navideñas la asistencia pediátrica.

Situación inminente

De momento mañana viernes 20 de diciembre el Centro de Salud Norte no contará con ningún pediatra. Las enfermeras de pediatría se encargarán del triaje de los niños y niñas que acudan al centro de salud, derivando a aquellos pequeños que tengan que ser atendidos por un médico al Centro de Salud Sur, donde estarán atendidas las dos consultas, una por su titular y otra por una profesional del HUBU.

Respuesta de la Consejería de Sanidad

La Consejería de Sanidad reconoce que no se ha autorizado la prórroga de dos nombramientos eventuales de pediatras del Río Hortera para realizar atención pediátrica en el hospital de Aranda pero añade que se está trabajando intensamente para buscar una solución. “De ser necesarios se autorizaron nombramientos eventuales de pediatras en Burgos para poder realizar la atención pediátrica de Aranda” indican, para añadir que “la idea es contratar en Burgos lo que sea necesario para cubrir la atención pediátrica de Aranda.”