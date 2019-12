El Principado lamenta que Podemos no tenga la voluntad de acuerdo demostrada por Ciudadanos

Formalmente las negociaciones no están rotas, pero la posibilidad de un acuerdo presupuestario entre el Partido Socialista y Podemos se antoja muy remota. El apoyo de la formación morada ya es superfluo para los socialistas toda vez que Ciudadanos reveló por sorpresa, el miércoles por la tarde, que permitirá o apoyará la aprobación de las cuentas del gobierno del Principado. Por si fuera poco, la secretaria de Organización de la Federación Socialista Asturiana, Gimena Llamedo, difundía poco después un comunicado lamentando la actitud de Podemos, reprochándoles "cálculo político y tacticismo" en la última fase de la negociación.

Esta jueves, desde Candamo, donde se reunía el consejo de gobierno, la consejera portavoz, Melania Álvarez, lamentaba tabién la actitud de Podemos, la fuerza más reticente al cuerdo. Sin confirmar ni desmentir que el ejecutivo tenga atado el apoyo de Ciudadanos, emplazaba a los periodistas al debate de las enmiendas de totalidad el próximo jueves para que saber qué cartas jugará cada partido, pero de forma esclarcedora lamentaba "la actitud de Podemos en los últimos días, que no ha visto la posibilidad de un acuerdo como sí lo han hecho otros partidos". Álvarez zanjaba la cuestión afirmando que "dos no pactan si uno no quiere".