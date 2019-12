Tomelloso se llena de juguetes solidarios

Cáritas y Cruz Roja están llevando a cabo sus tradicionales campañas de recogida de juguetes, con el objetivo de que los niños de familias desfavorecidas puedan disfrutar de un juguete nuevo estas Navidades. José Carlos, de Cruz Roja Tomelloso, explica que ellos llevan a cabo dos campañas simultáneas.

Por un lado, con el dinero que reciben mediante donaciones un sms o una llamada de télefono, compran juguetes para que todos los niños de familias con pocos recursos pueda tener un juguete nuevo estas Navidades. Tienen que ser educativos, no sexitas, no bélicos, y a ser posible que no tengan coste ninguno, es decir, que no funciones con pilas.

La otra consiste en que varias empresas de la localidad donan juguetes a Cáritas y Cruz Roja, que luego estas entidades se encargan de repartir. El ayuntamiento también se ha unido a esta iniciativa y ha donado unos 600 juguetes por un importe total de 3.000 euros para intentar hacer felices al máximo número de niños posible.