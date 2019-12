La Deportiva adelante en la copa

La Ponferradina sigue adelante en la Copa del Rey tras superar en la prórroga gracias a un gol de Kaxe a la Peña Deportiva que vendió caro su eliminación de esta competición .Con superioridad numérica la escuadra berciana se llevó la eliminatoria y de esta forma accede a la segunda eliminatoria que se disputará el fin de semana del 12 de Enero y que mañana conocerá su rival tras el sorteo que se realizará en la RFEF.

En la primera parte los dos equipos poco buscaron la portería contraria, más bien fue una parte de tanteo de ambos dejándolo todo para la segunda parte .Poco juego en la primera parte con acciones aisladas y una Deportiva que intentaba a balón parado sorprender el portal del conjunto ibicenco, la primera fue del conjunto berciano tras un centro de falta de Ríos Reina que Saúl Crespo envió de cabeza desviado. Poco más se estiró la escuadra berciana que veía con Noguera por una entrada a Nacho vió la primera amarilla del encuentro más tarde fue Sielva el que también era amonestado. La Peña Deportiva se estiraba en la recta final del encuentro pero no encontraba sorprender a Gazzaniga.

En la segunda parte los dos equipos siguieron con el mismo once sobre el campo buscando adelantarse en el marcador más insistencia tuvo la Deportiva pero no encontró el camino, la tuvo Buenacasa pero su remate salió alto. También la busco la Peña Deportiva pero Nacho no acertó ante el portal de Gazzaniga. Poco a poco la insistencia berciana provocaba que la Peña Deportiva tampoco se echará atrás y buscaba adelantarse en el marcador. En una acción a balón parado lo intentó Borja Navarro pero Gazzaniga evitaba el gol del conjunto ibicenco que seguía insistiendo en el portal berciano. La última acción del partido a punto estuvo de darle el gol de la victoria a la Ponferradina pero tras un saque de esquina un defensor de la Peña Deportiva lo evitó.

En la prórroga la Peña Deportiva se quedo en inferioridad númerica tras la expulsión del central argentino Luciano. A partir de aqui los de Bolo fueron superiores , al saque de falta de Ríos Reina Kaxe adelantaba a los bercianos , el gol suponía poner tierra de por medio entre ambos equipos. La Deportiva seguía insistiendo y Luis Valcarce a punto estuvo de marcar. Aunque la Peña Deportiva no se resistía a caer eliminado , un mano a mano de Fran Nuñez lo evitaba Gazzaniga.

Peña Deportiva :Leo, Andrada 102 Jorge Mena , Borja Navarro, Luciano, Cruz, De Val, David Sánchez,Ramón Blazquez75´Igor Rocha, Cristeto 61´Pepe Bernal ,Pipo y Nacho 61´Fran Nuñez.

SD Ponferradina: Gazzaniga, Maxi Villa, Manzanara, Noguera, Ríos Reina, Donoso 62´Gao , Saúl Crespo105´Larrea , Sielva, Luis Valcarce, Asier Benito 75´Kaxe y Buenacasa 90´Nacho Gil.

GOL: 0-1 95´Kaxe

Arbitro Ais Reig que amonestó a los locales Cristeto, De Val y expulsó a Luciano por doble amarilla en la prórroga, también la vieron los blanquiazules Noguera , Sielva y Gao.

Municipal de Santa Eulalia del Río ante 600 espectadores.