Ezkerraldea triunfa en la Copa

El primero en conseguirlo fue el más pequeño. El Portugalete de Tercera División se estrenó en el nuevo formato copero este martes. Y lo hizo apeando a un rival de dos categorías más, el Extremadura de Segunda División, con un solitario gol de Adrián Güemes, el protagonista de la hazaña. "Iba a ser un partido para disfrutar pero ha tenido premio. Me hace una ilusión tremenda. Eso sí, no se puede celebrar demasiado, que nosotros no nos dedicamos solamente a esto", reconoce el delantero.

Hemos sido UNO afición y equipo en el campo. Denon artean lortu dugu!💛🖤JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES 🖤💛Con esta familia al fin del mundo! Ametsa betetzen jarraitzen dugu! 🐝💪 #CopadelRey pic.twitter.com/C0BKGp0qiB — Club Portugalete ⚽ (@clubportugalete) December 17, 2019

El miércoles fue el día de Barakaldo y Sestao River. Ambos tuvieron que sufrir hasta el final, ya que tras empatar a cero y uno respectivamente, las dos eliminatorias se decidieron desde el punto de penalti. Iván Alonso fue el que desató la alegría en Las Llanas, marcando desde los once metros el gol definitivo ante un Lugo también de superior categoría, de Segunda División.

Y muy cerca de allí, poco después, la situación se replicó, aunque con dos protagonistas. Primero el portero Rabanillo, que detuvo una pena máxima al Villarrubia, y a continuación Olaizola, que marcó el definitivo en Lasesarre. El Barakaldo, eso sí, prefiere un rival asequible en la siguiente ronda. Y es que la situación económica del club fabril es tan complicada que sus arcas necesitan más avanzar en el torneo que vivir grandes noches ante rivales de altura.

Nuestro Crack Olaizola lleno de templanza anotó el último penalti tras previa parada de Rabanillo, clasificándonos en la siguiente ronda copera. pic.twitter.com/lt3drnzxwI — Barakaldo C.F. (@barakaoficial) December 19, 2019

¿Qué les espera en la próxima ronda?

A falta de completarse la fase este jueves -y ver qué pasa con el Amorebieta-, en el bombo de la Ciudad del Fútbol (Las Rozas, Madrid) estarán este viernes 56 equipos. Entre ellos, cuatro bizkainos. El Athletic se medirá en la siguiente a un rival de Tercera o Segunda B; el Portu, a un Primera; Barakaldo, Sestao River y un hipotético Amorebieta a un Primera o Segunda División.

Y es que este jueves aún quedan por decidir 17 eliminatorias, entre ellos, las de seis equipos de Primera, con lo que la nómina de equipos clasificados por categoría puede variar. De momento, siete de Tercera y trece de Segunda B tienen plaza.

No estarán, eso sí, en el sorteo los equipos que van a disputar la Supercopa (FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Valencia). El siguiente cruce será de nuevo va a ser a partido único -se mantendrá así hasta cuartos de final- y se jugará en fin de semana, entre el viernes 10 y el domingo 12 de enero. Los encuentros serán en casa para Barakaldo, Sestao River y Portugalete y a domicilio para el Athletic.