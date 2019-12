¿Es delito cobrar el premio de un décimo que compartes y no repartirlo?

Llega la lotería. Mucho en juego, sore todo ilusiones. Y también muchas participaciones, compromisos que todos tenemos con amigos, familiares e incluso desconocios con quienes queremos compartir un número.

La duda que se nos plantea es si es delito no reparir el premio de un décimo que has compartido. Otras dudas que nos asaltan de cara al premio que nos pueda tocar es cuánto deberé pagar a Hacienda, ¿cómo se cobran los premios? ¿qué pasa si tengo un décimo deteriorado, lo he perdido o me lo han robado?.

Todas estas cuestiones nos las ha explicado y resuelto nuestro colaborador de SER Legal, Manuel Pernas, socio de ESTUDIO JURIDICO .

Es bueno saber a qué atenernos de cara a la lotería del sábado. Mejor ser precavido para evitar sustos.