Archivada la causa contra el alcalde de Betxí, Alfred Remolar, por la retirada de la cruz

Archivada la causa contra el alcalde Betxí, Alfred Remolar, por la retirada de la cruz que estaba situada en la ermita del municipio y que fue cambiada de ubicación según ha podido saber Radio Castellón Cadena SER.

El juez señala que tras la práctica de las diligencias realizadas no puede considerarse que exista indicio alguno de la comisión de dicho ilícito. Además, en el auto, se considera acertado y adecuado a derecho la forma de actuar del alcalde de Betxí y el juez señala además que, aún en el hipotético caso en que pudiera considerarse irregular, lo cual asegura no sucede, no lo sería de tal forma que supusiera la concurrencia del delito investigado, pues encuentra respaldo legal. Por estas razones se decreta el sobreseimiento provisional de la causa.

Hay que recordar que el Ayuntamiento del municipio retiró la cruz que estaba ubicado en el acceso al Calvario el pasado mes de febrero, alegando motivos de seguridad.

La asociación de Abogados Cristianos, los querellantes, aseguraban que la decisión de Remolar podía ser constitutivo de un delito de prevaricación.

Cabe recordar que también quedó archivada la causa contra la alcaldesa de la Vall d'Uixó, Tania Baños, por la retirada de la cruz de los caídos de la plaza de la Paz. En la ciudad de Castellón, también está prevista la retirada de la Cruz del Ribalta, como se aprobó en pleno municipal.