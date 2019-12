El Villarreal no falla y golea al Comillas (0-5)

El Villarreal se ha clasificado para la segunda ronda de la Copa del Rey con un triunfo claro, por 0-5 sobre el Comillas de Logroño, un equipo de Tercera División que se ha defendido como ha podido y que no ha tenido más remedio que conformarse con no encajar una goleada mayor.



El equipo castellonense decidió hacer los deberes pronto para cumplir su papel y evitar cualquier susto. Dominó desde el inicio y acumuló ocasiones de gol, aunque no acertó en ninguna hasta la media hora de partido.



El Comillas, un conjunto creado en un colegio de Logroño en 2006 y que ascendió a Tercera el pasado verano, sabía que sus posibilidades eran escasas y pasaban solo por defender y tener suerte.



Pero la superioridad amarilla fue tal que pronto se hizo evidente que no tendría tanta fortuna como para aguantar sin encajar goles.



Y eso a pesar de que los riojanos fueron los primeros en disparar a la portería contraria, en un lanzamiento de Pablo que se fue fuera por poco en el minuto 6.



Ahí acabó el bagaje ofensivo de los riojanos, porque el Villarreal decidió terminar con la eliminatoria cuanto antes y empezó a jugar al ataque.



Lo hizo al principio con Ontiveros por la derecha y Ekambi en la izquierda como jugadores más incisivos.



Los dos fueron los primeros en acumular ocasiones de gol para el Villarreal, la más clara del camerunés, que remató de cabeza al larguero cuando se cumplía un cuarto de hora de juego.



Cinco minutos después fue su compañero Morlanes el que no logró acertar con un disparo raso que se fue al poste.



Ya totalmente al ataque, el Villarreal optó por un cambio táctico que fue determinante en el partido: cambió de banda a Ontiveros y Ekambi y descolocó por completo a sus marcadores.



Tanto que en la primera acción tras ese cambio táctico, a la media hora de juego, Ontiveros conectó con el argentino Leo Suárez y este no perdonó con un remate de cabeza certero que fue el 0-1.



Sin tiempo para que el equipo riojano reaccionara, el Villarreal robó el balón, Ekambi avanzó y habilitó a Bacca para lograr el 0-2.



El equipo de Javi Calleja pudo golear antes del descanso, pero no acertó en el último remate, en tres acciones, y se encontró con meritorias paradas de Borja Pérez en otras dos.



El portero riojano volvió a ser el protagonista del inicio del segundo tiempo, con intervenciones ante los delanteros castellonenses que permitieron al Comillas mantener un marcador "decoroso" a pesar de que apenas cruzó el centro del campo.



Borja Pérez volvió a responder bien a un remate de cabeza de Mario en el minuto 65, a centro de Santi Cazorla, que acababa de saltar al campo con una ovación de Las Gaunas.



El portero del Comillas siguió aguantando a su equipo varios minutos más, pero no pudo hacer nada cuando Bacca, en el minuto 74, se aprovechó de que estaba en el suelo tras otro paradón y marcó el 0-3.



Ni tampoco tuvo opciones en la siguiente jugada cuando Santi Cazorla demostró su calidad con un disparo medido desde fuera del área que supuso el 0-4.



Bacca, muy activo todo el choque, marcó su tercer gol, en un remate en velocidad por debajo de las piernas del portero riojano, ya dentro de los últimos diez minutos; y pudo lograr otro más, pero demasiado fuerte y alto un penalti cometido por la defensa riojana en el último minuto.

