Vila-real continúa las obras del techo del colegio José Soriano del Pla Edificant

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha visitado hoy las obras que se están llevando a cabo en el CEIP José Soriano para sustituir la totalidad de la cubierta del centro, un edificio inaugurado el curso 2011-2012, que presenta graves problemas de goteras y filtraciones. El proyecto, que se ejecuta con cargo al Plan Edificant de la Generalitat Valenciana, permitirá dar una solución “seria y permanente” a un problema que afectaba a la actividad del centro especialmente en días de lluvia. Benlloch ha comprobado el estado de ejecución de los trabajos, adjudicados por 180.000 euros a la empresa Becsa, acompañado por la directora del colegio, Carmina Pitarch, así como por la subdirectora territorial de la Conselleria de Educación, Mª José Palmer, la concejala de Educación, Aida Beteta, el arquitecto municipal José Garfella y técnicos y responsables de la empresa adjudicataria.

Benlloch ha alabado la labor educativa del colegio José Soriano, “un centro de referencia en la ciudad” y ha reconocido que “hemos sido testigos de cómo ha sufrido este centro” debido a las deficiencias de una obra ejecutada hace sólo ocho años durante la etapa del PP en la Generalitat Valenciana, a cargo de la empresa pública Ciegsa. El alcalde ha subrayado que “desde el primer día hemos tenido claro que no había riesgo para la seguridad y la salud de los niños y niñas” aunque también ha reconocido que “no podían seguir en esta situación, con cubos y problemas de goteras en los días de lluvia y sin poder utilizar el comedor”. Ante esta situación “podíamos haber optado por hacer un parche, pero esta no era la opción”, ha añadido el primer edil, quien ha insistido en que “la prioridad era dar una solución seria y permanente”.

Por ello, se acordó incluir este proyecto en el Plan Edificant de la Generalitat Valenciana y la obra, adjudicada por 180.000 euros a la empresa Becsa, contempla la sustitución de más de 2.200 metros cuadrados de techo “para garantizar que no haya más problemas en el futuro”. Benlloch también ha incidido en que, en consenso con la comunidad educativa y el equipo directivo, se ha decidido ejecutar la obra en varias fases para no perjudicar el desarrollo de las clases. Los trabajos comenzaron a principios de este mes de diciembre y tienen un plazo de dos meses.

El alcalde ha pedido disculpas por si la obra se ha demorado más de lo previsto “por la lentitud de la Administración” pero ha remarcado que se ha actuado siempre con “responsabilidad”; también ha recordado que las deficiencias en la construcción del colegio no son lo único que dejó el anterior gobierno del PP ya que el actual ejecutivo local que lidera Benlloch ha tenido que abonar más de 2 millones de euros por los solares que ocupa el colegio José Soriano, que el PP no pagó en su día. “Esta misma semana hemos pagado 1,2 millones de euros a uno de los propietarios”, ha asegurado el alcalde, quien pese a todo ha remarcado que “ahora no es momento de críticas sino de seguir trabajando y dar soluciones”. En este sentido, José Benlloch ha puesto en valor la implicación del gobierno autonómico que preside Ximo Puig, incluyendo la obra en el Plan Edificant.

Por su parte, la directora del colegio, Carmina Pitarch, también ha agradecido esta inversión porque se trata de un proyecto “imprescindible y urgente” y ha valorado sobre todo la capacidad de los alumnos y alumnas, así como de sus familias, de adaptarse a las complicaciones que las deficiencias en el techo del colegio han ocasionado en los últimos tiempos. La subdirectora territorial de la Conselleria de Educación, Mª José Palmer, ha trasladado el compromiso de la Generalitat con el desarrollo de los proyectos del Plan Edificant en Vila-real, mientras que, por su parte, la concejala de Educación, Aida Beteta, se ha mostrado “muy contenta” de poder hacer realidad este proyecto que supone un importante “reto” para su Concejalía.