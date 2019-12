El Dépor busca hacer caja y ya piensa en refuerzos

El Deportivo necesita una revolución para intentar pelear por la permanencia en la segunda vuelta. El seísmo va a afectar al palco, despachos, banquillo y, obviamente, plantilla. Los coruñeses necesitan vender para poder reforzarse en el mercado de fichajes y desde hace semanas hay operaciones avanzadas para conseguir recursos. Los nombres que, por ahora, están en el centro de la diana son Longo, Christian Santos y Fede Cartabia.

Samuele Longo no ha cuajado en A Coruña. El atacante italiano era uno de los delanteros más codiciados del mercado durante el verano pero en el Dépor ha sido un auténtico fiasco. Sus números de campañas pasadas se han quedado en un solo gol como blanquiazul, el conseguido de penalti el martes en la Copa ante el Illueca. Fuera de sus estadísticas, sus apariciones en el equipo han sido decepcionantes. El delantero tiene opciones para poder retornar a Italia, en una operación que daría margen salarial a los blanquiazules.

Por Christian Santos el Deportivo ya tiene ofertas en firme sobre la mesa, aunque la intención del delantero es intentar triunfar en A Coruña. El hecho de que el equipo vaya a sufrir el enésimo cambio de técnico hace creer al venezolano que ahora puede llegar su momento.

Otro futbolista que puede ayudar a conseguir recursos en el mercado de enero es Fede Cartabia. El argentino se encuentra cedido en Dubai, aunque su destino podría ser bien distinto. El Deportivo ha recibido una oferta del fútbol mexicano para hacerse con el extremo. Los coruñeses, en caso de acceder a la venta, desean obtener la mayor cantidad posible y por eso esperarán a comprobar si desde Dubai tienen la intención de ejecutar la opción de compra que figura en el contrato de cesión de Fede Cartabia.

Además, los movimientos no van solo en la dirección de salida. Joselu y Brandon apuntan a refuerzos de los blanquiazules. Joselu es un delantero que este año no está gozando de minutos en Oviedo. Pichichi con el Lugo en la temporada 2016/2017, con 23 dianas, tras su paso por la ciudad de las murallas militó en Granada (9 goles) y Oviedo (10 tantos la pasada temporada). Este año no ha conseguido marcar en los nueve partidos que ha disputado y estaría buscando un nuevo destino. El punta recibió días atrás la llamada de Luis César y espera a que se aclare el panorama institucional en el Deportivo para tomar una decisión.

Otro de los jugadores que interesa en plaza de Pontevedra es Brandon. Se trata de un delantero que destaca por su movilidad, aunque también se desenvuelve como extremo izquierdo. Esta temporada tampoco está gozando de minutos y el Deportivo ha pensado en él como refuerzo invernal. Las buenas relaciones con Osasuna y con su director deportivo, Braulio Vázquez, podrían facilitar su llegada.