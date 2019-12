La llegada de Fernando Vázquez tiene una víctima colateral. Luis César dejará de ser entrenador del equipo coruñés tras el acuerdo cerrado con Fernando Vidal. Falta por saber cuándo se producirá el relevo, pero la idea de Vidal es que el cambio en el banquillo se produzca justo después del partido de Tenerife. Luis César, que conoce de primera mano cómo está la situación, reaccionó con normalidad en la rueda de prensa previa al que puede ser su último encuentro en Riazor. “Yo escucho y observo todo lo que se dice. No sé si será el último partido. No sé si será cierto, pero será lo que tenga que ser. Y el mejor regalo es ser digno y esforzado”, aseguró.

Luis César, que define a Fernando Vázquez como un amigo, asegura que sería una gran noticia para el de Castrofeito y lo celebra. “Fernando Vázquez es amigo mío. Leo que viene... y si me tengo que ir, me alegro que venga él”, explica. Difícil situación la de un Luis César que sabe que no seguirá dirigiendo al Depor incluso aunque su equipo gane al Tenerife. “Yo entiendo todo. Y sé que Fernando Vidal hará todo lo posible por salvar la situación”.

Asegura el actual entrenador que la carrera de un técnico está llena de situaciones amargas, y que a nadie le interesa cómo se siente en este momento. “No es un mundo idílico y fácil. No tengo que rebajar ni un ápice mi profesionalidad. Me tengo que llevar el regalo de la dignidad “, aventuró.

Ganar o Ganar

Sobre el partido ante el Tenerife, al que dirigió la temporada pasada, Luis César explica que el equipo está obligado a vencer sea como sea. “Estamos esperanzados en darle continuidad a los resultados positivos”, afirma tras ganar al Illueca de la Tercera aragonesa en Copa. “Es un partido señalado en rojo que hay que ganar sí o sí. Victoria muy necesaria. El Tenerife también se juega mucho”, concluye.