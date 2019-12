El Eldense, obligado a ganar al Roda (D. 17.00 h)

El C. D. Eldense (16º: 19 Ptos.) recibe esta tarde (17.00 h) en el “Nuevo Pepico Amat” de Elda al C. D. Roda de Vila – Real (6º: 27 Ptos.) en el partido de la décimo octava jornada de liga, penúltima de la primera vuelta, en el Grupo 6 de la Tercera División de fútbol que dirigirá el ilicitano Manuel José Muñoz Mendiola.

Tras haber perdido la semana pasada en Atzeneta d´Albaida y en medio de la marejada institucional que ha creado la dimisión de su junta directiva y la convocatoria de elecciones a la presidencia, al C. D. Eldense no le cabe otra que no sea la de ganar a los de Pepe de la Sagra para huir de la zona de descenso que tiene a un punto.

Los de Santi Rico han perdido los tres últimos encuentros y cada vez tienen menos margen de error si es que le queda alguno, para solventar su alarmante falta de gol que se ha evidenciado más si cabe, en las tres últimas jornadas donde no ha batido la portería contraria. De los 19 goles que ha marcado en los 17 partidos disputados, seis se los hizo al Benigànim hace cuatro jornadas.

El Roda por su parte, llega a Elda con la intención de sumar los tres puntos para ver si es capaz de seguir en contacto con la parte alta de la clasificación.

Los de Pepe de la Sagra llevan siete jornadas consecutivas sin perder. Han ganado los cuatro partidos consecutivos que ha jugado en su campo y ha empatado los tres seguidos que ha disputado como visitante o lo que es lo mismo, 15 puntos de los últimos veintiuno que ha disputado.

Santi Rico tiene la baja sensible de Abdelhadi Khalok que fue expulsado el sábado pasado por doble amonestación, además de la de Ferrán García que continúa lesionado, y el también lesionado Víctor Oliver, aunque recupera a Dani Salazar.