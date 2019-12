Frenazo de la economía gallega

El Foro Económico de Galicia confirma la ralentización de la economía de la comunidad en el tercer trimestre del año. Aunque se incrementa el ritmo de la desaceleración, que "va a ser peor" en el año 2020, niegan que se pueda hablar de recesión.

Según sus previsiones, Galicia concluirá el presente año con un crecimiento alrededor del 2%, que estará por debajo del 1,5% en 2020. Un frenazo de la economía que se produce en un contexto de "debilitamiento" general.

El comportamiento de la economía de la comunidad es muy parecido al del conjunto de España, y superior al ritmo de crecimiento que está registrando la Unión Europea. Para el director del Foro, Santiago Lago, en defintiva, se puede hablar de "un buen año", aunque admite que hubo una intensificación de la ralentización en el segundo tramo del año.

Pese a que los datos evidencian el enfriamiento de la economía, Lago evita hablar de una recesión. En su opinión, "no tiene fundamento" hablar de esta posibilidad. No en vano, aseveró que "la probabilidad es bajísima" y que no existen motivos para pensar en que se pueda producir una recesión.

El director del informe, Fernando González Laxe, indicó que la caída de las exportaciones es una de las causas del menor ritmo de crecimiento. Desde el 2018 se viene acentuando una tendencia que deriva en un "cambio de patrón", lo que provoca que esté siendo la demanda interna la encargada de impulsar la economía gallega. Francia y Portugal son los países en los que se concentran las exportaciones.

Además, Laxe indicó que la tasa interanual de crecimiento es la más baja desde el año 2014. De cara a 2020, vaticina un incremento de la inversión pública, al tratarse de un año electoral. Un año en el que se podría producir una subida del Salario Mínimo Interprofesional de la mano de un hipotético gobierno de coalición entre PSOE y Podemos.

En este sentido, y poniendo el foco en el mercado laboral, los responsables del Foro recordaron los efectos positivos de la anterior subida del SMI tanto en la economía como en el empleo.

La ralentización económica también tiene efectos nocivos en el mercado laboral, tal y como evidencian indicadores como la Encuesta de Población Activa. Galicia está a la cola del estado en las tasas de actividad y de ocupación.

El estudio del Foro evidencia el incremento de los contratos temporales por encima de los indefinidos, mientras que retrocede la ocupación a jornada completa.