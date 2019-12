La respuesta de Autobuses Castillo a las alegaciones

Desde Autobuses Castillo, confirman que el rechazo a sus alegaciones “entran dentro de la normalidad”. Lo ha dicho el representante de ‘Herederos de Castillo’, la empresa responsable del servicio de autobús urbano en la ciudad. José Miguel Castillo ha reconocido en declaraciones a Radio Jaén, dentro del espacio Hoy por Hoy en el que ha entrado en directo, que no le ha sorprendido que el Consejo de Presidencia del consistorio haya rechazado todas y cada una de las alegaciones presentadas de cara al proceso de declaración de nulidad del contrato con su empresa.

“Parece ser que hoy han desestimado nuestras alegaciones en el Ayuntamiento. Nosotros no tenemos constancia de ello y no puedo hacer declaraciones al respecto. Entra dentro de la normalidad porque si el equipo de gobierno, con el alcalde a la cabeza, quiere rescindir, o rescatar, o quiere cortar nuestro contrato para que salga a licitación es normal. Nosotros tendremos los motivos por los que han rechazado esas alegaciones”.

Una intervención ciertamente tensa en algunos momentos como el vivido cuando el periodista de Ideal, José Liébana, le preguntaba directamente al representante de Autobuses Castillo sobre las responsabilidades que tiene la empresa en las múltiples quejas de usuarios del transporte urbano. José Miguel Castillo instaba a que sean las entidades especializadas las que puedan opinar sobre el funcionamiento del servicio. También justificaba las quejas de usuarios en la densidad del tráfico de la capital, que no ha sido solucionada por los distintos gobiernos municipales. José Liébana preguntaba si los usuarios saben de transporte. Castillo respondía que los usuarios “no saben de transporte. Las reclamaciones que nosotros tenemos, que efectivamente no son muchas y podrían ser muchas más. La gente las pone con toda la lógica, porque los servicios no cumplen con su hora”.

Les anunciamos que el próximo lunes a las 12:30 en nuestro espacio Hoy por Hoy Jaén tendremos en nuestros estudios, para una amplia entrevista, al representante de la empresa de autobuses urbanos en la ciudad José Miguel Castillo.