El Xerez DFC quiere despedir el año con una victoria en Coria

Con la novedad de Zafra en la lista de convocados, salvo contratiempo de última hora y Chico Díaz tras el susto del pasado domingo, el Xerez DFC viaja a Coria con el firme propósito de terminar el año con una victoria en Coria, encuentro fijado para las doce del mediodía.

Josu Uribe sabe que el partido “no será fácil” y así lo explica ante los periodistas en la previa de este choque, “porque tiene excelentes jugadores, aunque se presente algo irregular, vamos a intentar ganar y mantener la dinámica

El técnico xerecista sabe de la importancia de un encuentro que, de ganarlo le volvería a meter entre los mejores:“Estamos a tres puntos de la primera plaza, hablamos de solo un partido y tenemos que aprender a sumar y seguir trabajando y creyendo”.

Desde que llegó al banquillo de Chapín ha destacado la importancia que para él tienen jugadores como Casares o Adri y en ellos ha personalizado mucho su discurso cuando explicaba qué equipo pretendía: “Javi es un jugador muy inteligente, yo he tenido a muy buenos futbolistas y el que más se le parece es Nino porque era la inteligencia en un campo de fútbol y Javi tiene ese don. El otro día jugó al 50-60% y cambió la dinámica del equipo porque todo lo que pasa por sus piernas lo mejora. Adri, por su parte, nos da seguridad, es un reloj no me gustan los jugadores intermitentes y que se equivocan y él no lo hace, es muy regular y muy serio atrás”.

Por último, espera que Chico vaya mejorando, porque “aún no está al cien por cien, Javi tampoco. Está muy bien que los jugadores de segunda línea hagan goles, pero necesitamos que los delanteros también los hagan porque son los que nos van a meter arriba”.