Dago Peña, o flow celeste

"Me gusta tu outfit. Que flow, pareces Dady Yankee". Así rompía o xeo Dago Peña no Pazo Universitario dos Deportes ante a cámara. O certo e que malia seren as nove da mañá, o ritmo latino do dominicano envolveu unha conversa ben íntima.

Sentamos a Dago Peña por primiera vez nas gradas do Pazo. Baleiras. Sen xente. Sen afección: "Me gusta más con gente. Aquí en el Breogán los aficionados son muy atope. Intensos. Cantan, silban... es una locura". Alaba a afección celeste, pero non nega que lle temblase o pulso ó comezo ligueiro. "Pese a pasar por la ACB, vivir el mundial en China... el Pazo es muy diferente. Hay mucha presión y al principio nos costó, pero ahora hemos creado una hermandad que se nota en al cancha", reflexiona.

Grazas ó basket recorreu boa parte de América e cumpriu o seu soño. Xogar en Europa. "Todo el mundo quiere jugar en Europa, es como un sueño. Por una aprte es una liga muy competitiva y, además, es estabilidad", apunta. Con todo, non foi sinxelo chegar ata aqui. O primeiro obstáculo estivo na casa: "Mi padre quería que yo jugase al béisbol. No tuve lo que hay que tener para decírselo a la cara y le dije a mi mamá: Oye dile que yo lo dejo. Que quiero jugar al baloncesto", recorda entre risas. "No me habló. Ahora es mi mayor fan, pero no me dirigió la palabra en tiempo".

Dende República Dominicana, ata Venezuela pasando por Galicia:" Me llegó la oporutnidad de jugar en Coruña y arriesgué", confesa. Ali atopouse con Tito Díaz, quen recoñece o fixo unha pedra "dura, dura". "Tito era... un hombre de la vieja escuela. No había estrellas en el equipo, era duro. Trabajar, trabajar y trabajar. Pero llegabas a los partidos y entendías que para ganar había que trabajar duro".

Atópase ben, "intentando ayudar cuanto antes al equipo y deseando jugar ante el Coruña y el Ourense". Pero descrubre máis dándolle ó play!