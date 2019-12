Oli de Mallorca presenta l'Oli Novell

El consell regulador de la DO Oli de Mallorca ha presentado l'Oli Novell de la última recolección del 2019.

El presidente del consell regulador de la DO Oli de Mallorca , Joan Mayol ha indicado de l'Oli Novell “ha resultat en olis d’oliva verge extra de qualitat excepcional, la millor demostració de la bona feina dels nostres elaboradors, els quals any darrera any s’esforcen per millorar i innovar per tal d’oferir un producte diferenciat no només per la seva procedència, també per la seva excel·lència. La feina no està completa, ara toca oferir i trobar la manera de que ens acceptin el producte ja que lamentablement, a un producte tan bàsic a la nostra dieta mediterrània encara no se li dona la importància que mereix dins la cistella de la compra i el preu segueix manant per sobre de la qualitat i, no manco important, per damunt d’altres aspectes com la seva procedència. Produir aquí costa més, la majoria som petits productors i les finques creixen més que les vendes, de manera que la denominació d’origen s’ha d’esforçar, tot i que sola no ho pot fer”, .

Mayol ha recordado “quan parlem de procedència anem molt més enllà del ‘patriotisme gastronòmic: en realitat xerram de sostenibilitat, de patrimoni natural i promoció de l’economia local i de tot el que representa: jornals al camp, transport, comerç local... “I es que no s’ha de perdre de vista el fet de que la única de mantenir paratges agraris de gran valor natural i etnològic com els nostres olivars és mantenir-los productius i això òbviament passa per, una vegada al mercat, triar producte local”

Presentación de l'Oli Novell en el Casal Solleric / DO Oli de Mallorca