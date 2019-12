Los promotores de espectáculos públicos podrán ser sancionados con hasta medio millón de euros por infracciones graves

Esas sanciones de hasta medio millón de euros se pondrán cuando celebren esos eventos sin título habilitante, produzcan daños al medio ambiente o pongan en peligro la seguridad y la salud de los asistentes.

Así se recoge en el nuevo decreto-ley de medidas urgentes de espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales que ha aprobado este jueves el Consejo de Gobierno murciano con el objetivo de mejorar la seguridad de los numerosos eventos multitudinarios que se celebran con motivo de las fiestas navideñas.

Según ha explicado en rueda de prensa la portavoz, Ana Martínez Vidal, hasta ahora la comunidad autónoma no contaba con una normativa específica en esta materia, por lo que no era posible sancionar infracciones relacionadas con este tipo de eventos, aunque no contaran con el título habilitante o superasen los límites autorizados.

Con la nueva norma, se prevén sanciones de hasta medio millón de euros para los casos de infracciones muy graves, en los que se contempla también la posibilidad de clausurar locales por un periodo de hasta dos años, o de hasta cinco en el caso de conductas reincidentes.

El Consejo de Gobierno ha dado también luz verde a otro decreto-ley para regularla Comisión Interdepartamental de protección y defensa animal, prevista en la Ley de protección y defensa de los animales de compañía, para garantizar los principios de coordinación y colaboración entre los diferentes órganos de la Administración regional con competencias en materia de protección y sanidad animal, protección de la salud pública y del medio ambiente.

La comisión será un órgano colegiado adscrito a la Consejería de Agua y propondrá programas sanitarios de control y vigilancia de la sanidad animal, a la vez que informará preceptivamente la fijación de los tratamientos y vacunas de carácter obligatorio y su periodicidad, entre otros aspectos.