CC.OO. recuerda que el control horario laboral "es fácil de manipular"

El secretario general de Comisiones Obreras en Palencia, Juan Carlos González, tiene claro "que el sistema de control de horarios en las empresas, al que obliga el Gobierno, es fácil de manipular". Cuando se hace mediante papel, es más fácil todavía; pero el sistema electrónico no es infalible. "No digo que lo hagan todas las empresas, pero sí que se están dando casos de registro de datos que no se corresponden con la realidad", según el sindicalista.

A juicio del máximo responsable de CCOO en la provincia, sólo hay una forma de evitar la manipulación de datos y no es otra que dotar de más medios, de más inspectores, a la Inspección de Trabajo. "La ratio de inspectores en la provincia de Palencia no es de las peores", según Juan Carlos González. Eso sí, "hay que mejorarla" para garantizar resultados más óptimos en los controles. La impresión es que que hay un número importante de empresas que no cumplen con el control horario.