Rifirrafe en el Pleno del Ayuntamiento al negarle el Alcalde la palabra al PSOE

Rifirrafe entre el Partido Popular y el PSOE en el Pleno del ayuntamiento de Palencia al negarle el alcalde la palabra a la portavoz socialista que la solicitaba por cuestión de orden varias veces. La negativa ha conllevado la queja de los socialistas ya que son varias las veces que se han visto en esta situación y al ser el partido mayoritario en el consistorio tienen derecho a cerrar las intervenciones, cuestión que se han encargado de recordar. Igualmente el Pleno deja la aprovación del nuevo mapa de ruido de la ciudad como dato más destacado.

Un Pleno que pasaba sin pena ni gloria se ha convertido en convulso durante el debate de la moción presentada por los populares en defensa de la libertad educativa. La moción ha sido defendida por el concejal del ramo Víctor Torres quién en su segundo turno de palabra ha hecho referencia a unas palabras del socialista Jesús Merino quién, en su derecho de réplica le ha acusado que "era un poco bajo utilizar sus palabras de hace años y fuera de contexto", posteriormente Torres respondía y cuando la portavoz socialista Miriam Andrés ha pedido hacer uso de la última palabra por una cuestión de orden es cuando se ha iniciado la polémica con Andrés solicitando la palabra en numerosas ocasiones sin que Mario Simón se la diera . La moción ha sido aprobada finalmente con el voto a favor de PP, Ciudadanos y Vox.

Igualmente se ha aprobado la actualización del mapa de ruido de la ciudad por unanimidad aunque no sin alguna cr´tica, desde Ganemos mostraban su esperanza de que con este plan no ocurra como con todo lo que tiene que ver con la Concejalía de Medio Mabiente y que no se quede durmiendo el sueño de los justos como es habitual. Igualmente desde Vox entienden que, aunque ajustado a la Ley, no se pueden aplicar los mismo parámetros en grandes ciudades que en Palencia o en pueblos porque al final en palencia sólo se va "a poder escuchar el canto de los grillos".