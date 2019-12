Visto para sentencia el juicio al anciano que atropelló a un grupo de ciclistas en Oia

Manuel Benito Alonso de 91 años se acogió a su derecho a no declarar en el juzgado de lo penal número 3 de Pontevedra porque está muy afectado y delicado de salud. Por el contrario, si lo hizo José Antonio, un ciclista que sufre severas lesiones, acompañado en todo momento de su mujer. Dijo que no recuerda el siniestro, que tiene problemas de movilidad y que no puede desarrollar una vida normal después del atropello que casi le costó la vida.

A la vista asistieron cuatro agentes encargados de la investigación quienes explicaron que ese día las condiciones meteorológicas para conducir eran óptimas y que el conductor, previsiblemente, no guardó la distancia de seguridad. En efecto, el informe pericial concluye que la causa pudo ser una distracción que derivó en el atropello. Uno de los ciclistas, relató lo sucedido como algo brutal: “entró diagonalmente a una velocidad terrible en el pelotón, arrolló a los compañeros y ni se preocupó de frenar ni esquivar”.

Cadena Ser

El abogado defensor, Carlos Borrás, mantiene que técnicamente no hay responsabilidad penal, sino civil y Vicente Guzmán, abogado de la Asociación Galega de Ciclistas (acusación particular) dijo que los hechos pudieron haberse evitado.

En la vista de esta mañana, hemos escuchado también, a un hombre natural de Burgos que conducía detrás del acusado y fue testigo directo del accidente. Señaló que “después de pasar por encima a los ciclistas se le quedó enganchado en los bajos del coche un cuadro de una bici, salió del coche, lo tiró en una cuneta y prosiguió su marcha”. Por estos hechos, se le imputan dos delito de homicidio y 4 de lesiones graves.