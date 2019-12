Se constituyen las Juntas de barrio de Zamarramala, Hontoria y Madrona

Los vocales de las Juntas de Barrio del municipio de Segovia han tomado posesión en el antiguo salón de Pleno, en un acto presidido por la alcaldesa de la ciudad, Clara Luquero. PSOE, PP y Ciudadanos, en virtud de los votos obtenidos en las elecciones municipales de mayo de 2019, se reparten las distintas vocalías de las Juntas de Barrio de Hontoria, Zamarramala y Madrona. En Fuentemilanos no ha sido posible su constitución al no existir quorum para su formación, ya que el grupo municipal socialista no designó ningún vocal.

Los órganos de gobierno y administración de las Juntas de Barrio son el presidente y el pleno de la Junta. Cada una de ellas está formada por cinco vocales, encargados de elegir el presidente. El pleno de las Juntas se convocará al menos una vez al semestre.

El nombramiento de los vocales, de acuerdo con la propuesta realizada por cada uno de los grupos municipales, se producía en la sesión de Pleno del Ayuntamiento de la capital celebrada el pasado 29 de noviembre.

Vocales de la Junta de Barrio de Hontoria.

A propuesta del Grupo municipal del PSOE

1. Mª Concepción Casado Barba

2. Ainoa García Hernando

A propuesta del Grupo municipal del PP:

1. Mónica Martín Velasco

2. Virginia Jiménez Herranz

Y a propuesta del Grupo municipal Ciudadanos:

1. Rubén García Hernando

La presidenta de la Junta de Barrio será Mª Concepción Casado.

Los vocales de la Junta de Barrio de Madrona.

A propuesta del grupo municipal PSOE:

1. Francisco Cañas Moreno

Vocales a propuesta del Grupo municipal del PP:

1. Silvia Pasarón Ayuso

2. Carlos Berrocal Sánchez

3. German Martín Martín

Vocales a propuesta del Grupo municipal de Ciudadanos

1. Laura Núñez Mateo

Las laboraes de presidente las ejercerá Silvia Pasarón.

La Junta de Barrio de Zamarramala estará formada por los siguientes vocales. A propuesta del Grupo municipal del PSOE:

1. Nuria Herrero Llorente.

2. María del Carmen Serrano Hernanz

Vocales a propuesta del Grupo municipal del PP:

1. Esther de Andrés de Pablos

2. Fausto Gil Martín

Vocales a propuesta del Grupo municipal de Ciudadanos:

1. Constancio Jiménez Aranda

En este caso los vocales han elegido a Esther de Andrés como presidenta.

A todos los que a partir de ahora forman parte de las Juntas de Barrio, la alcaldesa, Clara Luquero, ha agradecido su generosa implicación y disposición para trabajar de forma altruista por sus barrios y les ha deseado muchos éxitos en su gestión, lo que siempre se traduce en beneficio común.