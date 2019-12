El PSOE dice no al presupuesto de la Diputación presentado por el equipo de Gobierno

El grupo de diputados socialistas en la Diputación Provincial anuncia que votará en contra del presupuesto que presentará el equipo de gobierno popular al pleno de mañana viernes. Unas cuentas que según el portavoz socialista Máximo San Macario no recoge soluciones justas y equitativas a los problemas reales de la provincia. “ es un Presupuesto insolidario con los municipios, que no recoge dotaciones en medidas integrales contra la despoblación en nuestro medio rural, que no apuesta con claridad por las mujeres ni por los jóvenes, y que se olvida por completo de la implantación de medidas para luchar contra la emergencia climática”, ha enfatizado el portavoz socialista. “Es un Presupuesto que no puede contar con nuestro apoyo porque queda muy lejos de lo que nuestra provincia necesita realmente”, asegura San Macario.

Este voto negativo viene obligado por ejemplo en la arbitrariedad y discrecionalidad a la hora de aplicar ayudas nominativas a varios pueblos y la bajada en la aportación del plan de ayudas a inversiones municipales PAIM que pasa de cuatro millones en 2018 a poco más de dos millones.

Un Plan que ahora pretenden recortar drásticamente dejando en 2 millones de euros una dotación que en 2019 ha contado con 4,1 millones. Lo que en el ejercicio que ahora concluye ha supuesto una subvención media de 20.000 euros por pueblo, ahora se quedará en menos de 10.000. Eso sí, las subvenciones nominativas han pasado de 10.000 euros en 2019 a 515.600 euros para 2020 en una clara apuesta del Partido Popular por la arbitrariedad y la discrecionalidad inversora en detrimento de la equidad”, ha lamentado el portavoz socialista.

“Se reduce a la mitad el dinero a repartir entre los pueblos a través del PAIM, que es una línea de ayudas directas a los ayuntamientos con sus correspondientes bases y reglas objetivas. Y si no, que pregunten a cualquier alcalde o alcaldesa qué es lo que está esperando de estos presupuestos, nada más ni nada menos que la cantidad que le van a dar desde Diputación para sus inversiones de 2020. Pero no se escatima en gastos para destinar más de medio millón de euros a un Palacio de Congresos o 150.000 euros para ayudar al Obispado a mantener y rehabilitar iglesias y ermitas cuando parece más lógico que fuera la Junta quien se ocupara de este patrimonio”, denuncia San Macario.

El PSOE echa en falta ayudas como las que se destinaban a los caminos rurales, para el mobiliario urbano, para que los circuitos biosaludables lleguen a toda la provincia más dotación de desfibriladores para conseguir una provincia cardioprotegida. Reclaman un plan a más largo plazo para las carreteras provinciales con financiación suficiente y que se estudie a corto plazo la creación de un parque provincial de bomberos. Solicitan más implicación de la Junta en los planes de empleo y denuncian una bajada en las partidas de hasta un 30% en el apoyo al comercio rural.