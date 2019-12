La fotografía de Pau Roca sale a la luz con su fotolibro B

"El libro titulado B hace referencia al revés, a lo que no es evidente en un primer visionado, a la obligación de girar el punto de vista para no solo contextualizar sino para poder entender y poner en valor. Y a la necesidad de enfocar desde lugares o posiciones no habituales."

Así es como presenta Pau Roca su primer libro de fotografías editado por Handshake. Pau Roca recopila una serie de imágenes realizadas durante los últimos dos años y medio. Este trabajo adquiere forma de diario visual que registra carreteras, interiores, paisajes o habitaciones de hotel y a través del cual podemos escuchar, oler y tocar aspectos que atañen al orden de lo político, al panorama de la música independiente en España, por ejemplo, pero también a cuestiones relacionadas con la crítica al abuso de la imagen y autoimagen personal y a la propia cuestión de la fotografía como medio y fin. Y, navegando a través de todo ello, el trazo del mapa de lo que somos y del lugar en el cual estamos desde la perspectiva de un músico que lleva a sus espaldas más de veinticinco años de profesión.

Pau Roca lleva veinticinco años como guitarrista de La Habitación Roja, con quienes ha publicado 11 discos de estudio, además de numerosos singles y ep´s y ha girado por toda España así como por México, Chile o Argentina. Además ha formado proyectos paralelos como Litoral, con un disco y un ep publicados y giras por Islandia, Alemania, Francia y Reino Unido o Lost Tapes, su proyecto más internacional, con dos discos de larga duración y diversos ep´s editados en Japón, Estados Unidos, Francia o Bélgica. Su último proyecto muscial es Diamont Dancer, junto al dj y productor Nacho Marco.

Ha visitado Radio Valencia junto a Tana Capó, profesora de ESAD, que ha realizado la selección de fotos y ha desarrolaldo el hilo conductor del libro para hablar de B.