Los pediatras de urgencias del Río Hortega amenazan con ir a la huelga

Dos de los seis pediatras de urgencias del Río Hortega se quedarán en la calle desde el 1 de enero si la consejería de Sanidad no da marcha atrás. Estas dos pediatras fueron encadenando contratos precarios bajo la promesa de que se mejoraría su situación si aceptaban prestar servicio un día a la semana, en doble turno, en Aranda de Duero. Sin embargo, Sacyl ha decidido rescindir esos contratos.

Ahora, la gerencia considera que no tiene sentido que dos personas de Valladolid cubran esas plazas… y no solo les quita ese servicio sino que las echa a la calle, a pesar de que se les había prometido expresamente que su puesto en el centor vallisoletano no corría peligro. Pero el despropósito no termina ahí; una vez en la calle, les ofrecen la plaza que cubrían de forma interina en Aranda de Duero:

Esto viene a empeorar aún más el Servicio de Pediatría de Urgencias del Rio Hortega que se sostiene con un facultativo por turno, lo que obliga al pediatra de planta bajar a Urgencias en caso de necesidad, y colapsando el servicio en épocas de gran afluencia como el actual, con varios casos de enfermedades respiratorias.

Por todo ello, los pediatras de Urgencias del Rio Hortega se plantean seriamente no hacer guardias a partir del 1 de enero.