La Diputación de Pontevedra destina 1 millón de euros para 37 calles en Vigo

La Junta de Gobierno local ha aprobado una adenda al convenio que ya está firmado con la Diputación de Pontevedra por el que la entidad provincial invertirá un millón de euros en Vigo para humanizar 37 calles de las parroquias.

Así se actuará en Viña Grande (Alcabre), en Relfas (Beade), Sanguiño, Loureiro y Gondarisco (Cabral), Salgueiro (Candeán), Camiño Centieira, Pereiró, Camiño Carro, Camiño Monte y Baixada ao Pontillón (Castrelos), Longra y Tarrío de Abaixo (Coruxo), Senda do Sello, Sarabio, Camiño Noiana y Santa Clara (Lavadores), Abade Juan de Bastos, Camiño Barxa, Castro, Camiño Vilar, Baixada Moo y Camiño Outeiro (Matamá), Canabido (Oia), Baixada á Salgueira y Coutadas (Salgueira), Aguadiña (Sampaio), Vista do Mar (San Xoán), Senda das Relfas y Estrada Fragosiño (Sárdoma), Avenida de Galicia (Teis), Estrada do Foxo, Camiño Quinta, Camiño Pinal, Camiño Simona y Camiño Pomba (Valladares) y Estrada Cidáns (Zamáns).