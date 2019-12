Gerardo Melgar: "El proceso que abrió la Iglesia se hizo con toda la legalidad"

El obispo de Ciudad Real, Gerardo Melgar, no ha entrado a valorar el proceso judicial que se está siguiendo contra el exsacerdote acusado de abusar de nueve menores en el Seminario de Ciudad Real, aunque ha recordado que la institución eclesiástica consideró que tuvo un comportamiento "moralmente punible". "Hay que distinguir entre la legalidad y la moralidad", ha dicho Melgar tras preguntarle por el caso en el tradicional encuentro navideño con los medios de comunicación.

El obispo ciudadrealeño respondía a las declaraciones del exsacerdote que este miércoles consideró "precipitada e incoherente" la decisión de secularizarlo. Melgar ha asegurado que el proceso que abrió la institución eclesiástica al tener conocimiento de los hechos, "se hizo con toda la legalidad".

El obispo ha reconocido que tras considerar que había habido un comportamiento moralmente punible se le impuso una pena condicionada de recluirse en un monasterio por cinco años, en el que recibiría tratamiento psiquiátrico y se le invitaría a "reflexionar en qué se tenía que convertir", tras lo cual, el obispo volvería a analizar su caso y se propondría a Roma si se le secularizaba o no. Según decía se le dieron hasta cinco oportunidades que no atendió por lo que finalmente se le acabó apartando de la Iglesia. "Si hubiera cumplido no hubiera sido secularizado", ha dicho Melgar

Reconocía que el caso que se encontró a su llegada a Ciudad Real ha sido doloroso. El problema más importante que hoy tiene y que le ha quitado hasta el sueño.

Evitar que se rompan los matrimonios

El obispo ciudadrealeño ha aprovechado el encuentro con los medios de comunicación para dar a conocer los retos que afrontará con el nuevo año; entre ellos un proyecto dirigido a las parejas de novios con el objetivo de evitar los divorcios a los pocos años de casarse.

Comenzará en enero y ya existen grupos interesados en participar en estas reuniones que no conllevan la premisa de casarse.

Entre sus preocupaciones, también la de la vocaciones sacerdotales. Reconocía que en el Seminario Mayor hay en la actualidad 17 teólogos, no siendo el de Ciudad Real el que menos tiene. Sin embargo reconoce la falta de interés que existe por la promoción de las vocaciones.