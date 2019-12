Expulsada la portavoz del PP de Valdepeñas del pleno de presupuestos

La portavoz del PP, Cándida Tercero, ha sido expulsada del pleno municipal de Valdepeñas, en el que se estaban aprobando las cuentas para el próximo año 2020. Un pleno bronco en el que el presidente de esta institución y alcalde socialista de Valdepeñas, Jesús Martín, ha llamado al orden hasta en tres ocasiones a Tercero. Una circunstancia que ha motivado dicha expulsión.

En este sentido, durante las votaciones de este presupuesto 2020, la edil popular, junto con su compañero de partido, Ismael Rodríguez, han levantado los brazos en el momento de votar a favor. Un despiste que Martín ha tenido en cuenta para computar sus votos como afirmativos a estos presupuestos. Un hecho que ha provocado que Tercero no haya cesado de reprochar su actitud, así como de disculparse e intentar cambiar el sentir de su voto (a en contra) ante este despiste.

Sin embargo, Martín ha recalcado "ya no sabe dónde está ni tampoco que está votando". Un rifirrafe que ha ido en aumento hasta que, el alcalde de esta localidad, ha tenido que llamarla al orden una tercera vez, por lo que ha sido expulsada. Seguidamente, la concejala popular ha mostrado su negativa a abandonar estas instalaciones. Un hecho que ha producido que el presidente de este pleno municipal pidiera la presencia de la Policía Local.

Tras esta petición, dos agentes han tenido que intervenir para acompañar a la edil del principal partido de la oposición hasta la salida. Un momento que ha desencadenado los otros tres concejales del PP hayan optado por abandonar, junto con su compañera, estas instalaciones.

Este último hecho ha provocado que se levantara esta bronca sesión por unos segundos, hasta que el grupo popular abandonara estas dependencias municipales. Tras ello, el alcalde de Valdepeñas ha vuelto a hacer un repaso de los votos emitidos por los corporativos, incluyendo los dos votos a favor de Tercero y de Rodríguez a las cuentas municipales del gobierno socialista.

Sin embargo, este pleno ha tenido numerosas discusiones dialécticas entre el gobierno valdepeñero y los grupos de la oposición. Unas discusiones motivadas, según esta oposición, por no contar con ellos para la confección de este nuevo presupuesto. No obstante, desde el gobierno lamentan que estas formaciones solo estén pendientes de verter críticas hacía su gestión en los medios de comunicación y no de presentar propuestas en los órganos de decisión de este Ayuntamiento de la provincia de Ciudad Real.