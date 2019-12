La alcaldesa de Alcorcón acusa a 4 ediles del PP de "apropiarse" del móvil municipal

La alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés (PSOE), ha acusado a cuatro concejales del PP de "apropiarse" de varios teléfonos móviles de titularidad municipal que tenían que haber devuelto al término de la pasada legislatura al Ayuntamiento, que "sigue abonando la tarifa de línea y datos".

De Andrés ha explicado que, finalizada la legislatura anterior y previamente a la constitución de la nueva Corporación, el departamento de informática mandó una instrucción a todos los cargos electos, personal eventual y directivo solicitando "que devolvieran los materiales tales como teléfonos, discos duros externo, etcétera".

En la instrucción, se indicaba que cualquier material facilitado se debería de devolver "antes del 14 de junio en las mismas condiciones en las que fue prestado por el ayuntamiento", pero cuatro cargos del PP -tres concejales y un asesor, que ahora también es concejal- "llevan seis meses sin devolver el terminal móvil".

Se trata, según ha desvelado la alcaldesa, de un iPhone 8 Plus que se dio a los concejales Ana Gómez -actual portavoz del PP-, Luis Galindo y Susana Mozo -ambos han repetido como ediles este mandato- y Roberto Marín, que en la pasada legislatura era asesor de la Concejalía de Cultura y que ahora también es concejal.

"No tiene ningún sentido que los ediles de la oposición, en este caso del PP, hayan decidido apropiarse de algo que no es suyo y más cuando en su propio mandato mandaron una circular a todo el personal diciéndoles que tenían que devolver todos los instrumentos dados para facilitar el trabajo", ha añadido De Andrés.

Sin embargo, uno de los ediles acusados ha señalado a Efe que "es la primera vez" que les reclaman los terminales y que, "por supuesto que se van a devolver", aunque entienden que "es una herramienta trabajo útil para su situación", ya que "no teníamos ni siquiera sede asignada" hasta hace pocas semanas.

"Entendemos que es una actuación política con la única intención de denostarnos, ya que estos móviles van a guardarse en un cajón porque ya son propiedad del propio Ayuntamiento", ha añadido Marín, quien insiste en que "hasta ahora no les habían notificado que debían devolver los teléfonos".

Admiten que el 14 de junio la responsable de informática, que era la concejal Ana Gómez, "realizó una circular informativa para todos aquellos que dejaban sus cargos o trabajo eventual", pero que los funcionarios y políticos que continuaban "quedaba a expensas de la decisión del nuevo Gobierno".

La regidora socialista ha subrayado que, de los concejales de la actual corporación, con salvedad de estas cuatro personas, "ninguno tiene móvil del Ayuntamiento", ya que cada uno tiene "los móviles personales" que pagan ellos y con las líneas contratadas que también pagan.

"Si no los devuelven voluntariamente tendremos que solicitar un expediente de daño patrimonial para que devuelvan lo que no es suyo", ha advertido la alcaldesa, quien recalca que "si el anterior Gobierno les consentía tener un teléfono y barra libre en el consumo es su problema", pero su Gobierno "no lo consiente".