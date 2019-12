Palomar propone un sistema de financiación por objetivos para priorizar proyectos estratégicos, como la IA

Esta semana el Consejo Social de la Universidad de Alicante aprobaba los presupuestos de la institución para 2020 con “preocupación” por la falta de fondos, que ha obligado a la institución a "priorizar a las personas, la docencia y la investigación" por encima de la inversión en infraestructuras.

El presupuesto para este nuevo año alcanza los 206 millones de euros, apenas tres más que en el ejercicio anterior, de ahí que lo hayan calificado como el proyecto de presupuestos “más restrictivo de las últimas legislaturas”.

En declaraciones a Radio Alicante, el rector Manuel Palomar admite que hay infraestructuras científicas “que no se han podido llevar a cabo”, pero asegura que estas cuentas no esconden nada que no hayan reivindicado desde hace años: la necesidad de una financiación “justa y estable”.

Esta financiación pasa, según Palomar, por una Ley Valenciana de Universidades, que debería contemplar un sistema mixto de financiación: uno básico para todas las universidades y otro “por objetivos” para priorizar proyectos que ayuden a impulsar las líneas estratégicas del Consell.

Pone como ejemplo el campo de la Inteligencia Artificial (IA), una de las apuestas firmes del Consell en proyectos como Distrito Digital. Cree Palomar que “si realmente se apuesta por la IA, la ley debería priorizar proyectos para que hubiera más formación, en una línea u otra y en un territorio u otro de la Comunitat”.

Según Palomar, estas son las líneas básicas "que debería marcar esa nueva ley".