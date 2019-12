Para que ninguna persona mayor pase las Navidades en soledad

El grupo municipal socialista propone al Ayuntamiento un plan de actuación para evitar que ninguna persona tenga que pasar las fechas navideñas más señaladas en soledad. Esta formación política considera que son muchas las personas que pasan solas y tristes las fechas navideñas. Sin familia, o abandonados por ella, la depresión, la soledad y el aislamiento a menudo derivan en depresiones agudas que en ciertos casos derivan en demencia. Su propuesta para hacer frente a este problema pasa por que el Ayuntamiento habilite medios de transporte y alguna de sus instalaciones municipales para poder ofrecerles las cenas de Nochebuena y Nochevieja y las comidas de Navidad y Año Nuevo en compañía de otras personas que están en la misma situación. Dice Amparo Simón, edil socialista, que en lugares más pequeños se presta este tipo de servicios y que en el caso de Aranda cabría también la posibilidad de concertar con alguna de las residencias de la localidad el espacio necesario para ello. “El Ayuntamiento tiene ahora mismo la posibilidad de hacer concierto con residencias y que cada año rote de manera alternativa para que no se vea ninguna agraviada, que use sus propios medios, que tiene la posibilidad de hacerlo y resolverlo de manera inmediata si lo quisiera hacer; nosotros proponemos algo fácil algo que sea muy apetecible para ellos, igual que tienen la comida a domicilio, que el Ayuntamiento de Aranda te proporcione venir al centro que ellos quieran, en el medio de transporte que ellos quieran y celebrar la Navidad en compañía, porque no es justo que nadie esté solo en nuestra sociedad”, explica Amparo Simón.

En definitiva, la propuesta del primer grupo de la oposición es que el Ayuntamiento se ponga a trabajar para “poner en marcha un programa estable que ayude a paliar la soledad, algo que, por desgracia, se hace cada vez más necesario en nuestra sociedad contemporánea, condenada al individualismo”.