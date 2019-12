Rasgos musicales de "lo nuestro" en Roa

La idea de reivindicar lo nuestro las tradiciones. Con esa idea el prestigioso grupo musical Mayalde representará este sábado en Roa su espectáculo Tinajoria. Un espectáculo con el que se pretende "recordar y recuperar lo nuestro", afirma Eusebio Martín, uno de los miembros de la formación salmantina.

Una cita con la música de siempre que comenzará a las 20:00 horas en el Centro Cívico de la villa raudense. Una representación que "no deja a nadie indiferente", apunta Martín que explica alguna anécdota del pasado con esta representación. "Al término de un espectáculo se me acercó un joven para comentarme que cómo no había escuchado nunca estas canciones, y al mismo tiempo un anciano me decía que recuerdos le habían traído estas canciones". Un ejemplo de una música de todos, de antes, de ayer y de ahora donde se reflejan las tradiciones y los valores de la tierra castellana.

Morlon actúa en African Café

Un fin de semana donde la música será la auténtica protagonista en Roa porque a las 00:00 horas está prevista la actuación de Morlon en African Café. Será el estreno de los espectáculos musicales de esta Navidad.

La Noche de los Comercios se pospone

Por otro lado, el estreno de la iniciativa La Noche de los Comercios, desarrollada por la Diputación de Burgos para promover el consumo de cercanía y prevista para este pasado jueves, se desarrollará finalmente el próximo jueves, 26 de diciembre. Así, lo explicaba en La SER, la responsable de desarrollo del comercio rural en el organismo provincial, Laura Vázquez. "Todo, el encendido y el videomapping, se llevará a cabo según lo previsto inicialmente comenzando en el recorrido en Electrodomésticos Zapatero en Avenida Padre Usera".

En el audio que encabeza esta información puede reproducirse la entrevista que Eusebio Martín, miembro de Mayalde, ha ofrecido a radioaranda.com.