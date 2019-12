SACYL traslada en exclusiva al área de salud de Burgos la responsabilidad de solucionar la falta de pediatras en Aranda

Pese a que el problema de fondo de la falta de las dos terceras partes de los pediatras necesarios para atender las consultas de Aranda sigue sin solución, la renovación del compromiso del HUBU otorga un pequeño alivio a esta situación: al contrario de lo que ha ocurrido con el refuerzo que hasta ahora proporcionaba el Hospital Río Hortega de Valladolid, que no ha renovado el contrato a las dos profesionales que reforzaban una vez a la semana dos consultas de atención primaria, el HUBU sí se ha comprometido a mantener este apoyo con la rotación de varios de sus profesionales por estas mismas consultas.

Así lo ha anunciado la Directora General de Profesionales de SACYL, Mercedes Pérez esta mañana en Valladolid. Pero si la colaboración del hospital burgalés se mantiene como hasta el momento (con el traslado de tres pediatras otros tantos días a la semana, asumiendo cada día una consulta de cada centro de salud, una por la mañana y otra por la tarde) este refuerzo no cubriría ni la mitad de las necesidades de Aranda, que solo cuenta con dos de sus cinco plazas de pediatra de Atención Primaria cubiertas.

Pese a esta situación la Directora General de Profesionales de SACYL considera que no tiene ningún sentido que el refuerzo llegue con personal contratado en el hospital de Valladolid, porque el problema lo tiene el Área de Salud de Burgos en quien coloca la responsabilidad de solucionarlo. Eso sí, anunciando que se reforzarán los medios para ello. “La solución no tiene que venir del Río Hortega, la solución tiene que venir del área de salud de Burgos, que es el que tiene el problema. Donde prestaremos todo el apoyo y pondremos todos los recursos a su disposición será en el área de salud correspondiente, Burgos” ha asegurado Pérez.

Pese a que las palabras de la Directora General parecen descartar su intención de solicitar al Hospital Río Hortega que mantenga la colaboración que vienen prestando dos de sus profesionales desde hace un año, según Mercedes Pérez la no renovación de estas dos pediatras se debe a que ellas mismas anunciaron su intención de no continuar prestando asistencia a las consultas de Aranda. “Esta situación de crisis se ha precipitado. Nosotros no hubiéramos, quizás, alterado el orden si los profesionales hubieran mantenido su compromiso” ha puntualizado la Directora Genearal. “Es que se les ha contratado con la condición de que hagan la asistencia en Aranda de Duero. Y su decisión, que nos han manifestado a través de prensa porque a Profesionales no ha llamado nadie, es que no van a ir a Aranda de Duero. Si no hay objeto del contrato, no hay contrato.”