Rozada: "Si ganamos hacemos números de permanencia, algo impensable hace meses"

El Real Oviedo tiene mañana en el Sardinero una auténtica final. Un partido clave ante un rival directo en esa lucha por no bajar a Segunda División B que, de ganar, permitiría al equipo carbayón aumentar su distancia con varios equipos en descenso y acabar la primera vuelta con 24 puntos.

Delante estará un Racing de Santander que es penúltimo con 17 puntos y solo dos victorias. Tras la salida de Iván Ania y la llegada de Cristóbal Parralo los cántabros no han conseguido cambiar la dinámica y siguen metidos en la zona complicada.

Escucha la rueda de prensa de Javi Rozada.

De ese partido habló este viernes en sala de prensa el técnico Javi Rozada, que en primer lugar quiso hacer autocrítica tras la eliminación de Copa ante el Badalona: "He hablado con la propiedad y me han dicho que no gustó la eliminación. Pedí disculpas. El fútbol tiene estas cosas, pero no le ha pasado al Oviedo solo. Ayer hablamos del partido y sabemos que no entramos bien. No hicimos las cosas como para ganar, pero esto sigue y la competición importante es la liga".

"Mañana tenemos un partido importante y si ganamos hacemos unos números de permanencia, eso hace meses era impensable. Estos partidos eran finales y dos las ganamos. Otra es mañana en Santander. No tiene muchos puntos pero tiene muy buenos jugadores. Es una final y lo importante es ganarla", explicó el técnico sobre el partido ante el Racing.

"El Racing juega siempre igual. Sabemos el partido que se tiene que dar y cómo tenemos que competir. Un rival como nosotros en determinadas fases del partido no les viene bien", añadió Rozada.

"Si ganamos el sábado hacemos 24 puntos. Nosotros desde que llegamos hicimos 20, son números de estar en la mitad de la tabla hacia arriba. Si acabamos con 24 puntos, son números de salvación", sentenció.

Para ese duelo Javi Rozada ha dejado fuera de la convocatoria a Omar Ramos, Joselu, Diegui Johannesson y Lucas, que ha sido sustituido por el canterano Riki. Pocos cambios para un partido en el que se espera que el técnico repita alineación y en el que habrá 1.200 oviedistas, al haber confirmado la APARO que las entradas están ya agotadas.