El Villarreal a ratificar su mejoría ante el mejor Getafe

El Villarreal CF recibe al mejor Getafe que ha nunca ha visitado el estadio de La Cerámica con la intención de ratificar las sensaciones recuperadas tras ganar en Sevilla y eliminar al Comillas en Copa.



El equipo de Javi Calleja sumaba una racha de seis jornadas sin ganar que rompieron el pasado fin de semana ganando en el Sánchez Pizjuán, si bien el sábado tendrán enfrente a un Getafe que llega con una racha de seis partidos sin perder, lo que les ha llevado a estar en el mejor momento clasificatorio de su historia.



La intención del Villarreal es acercarse a los puestos europeos, mientras que el equipo getafense pretende cerrar 2019 metido en puestos 'Champions'.

Los castellonenses siguen con las bajas de Bruno Soriano y Alberto Moreno, que ya acumulan varias semanas sin jugar, aunque la buena noticia es que el técnico madrileño podrá recuperar para este partido al centrocampista Santi Cazorla, que sumaba ya tres jornadas de liga sin jugar por un esguince de tobillo después de que el asturiano regresase el pasado miércoles a los terrenos de juego para disputar unos minutos frente al Comillas en Copa.



Respecto al posible once, la idea del técnico parece ser la de repetir el once que ya ganó en el campo del Sevilla. Una idea que viene reforzada al ver que el 90% de esos jugadores no fueron ni convocados para el partido copero.



Así, Calleja podría presentar un once con Sergio Asenjo como portero, una defensa con Mario Gaspar, Raúl Albiol, Pau Torres y Xavier Quintillà, además de una línea de tres mediocampistas formada por Vicente Iborra, Zambo Anguissa y Manu Trigueros y otra con tres delanteros integrada por Samu Chukwueze, Gerard Moreno y Moi Gómez.



El Getafe se encuentra en uno de los mejores momentos de su historia. Clasificado para la segunda ronda de la Copa del Rey y para los dieciseisavos de final de la Liga Europa, en la Liga asombra con una cuarta plaza que no quiere soltar antes de las vacaciones de Navidad.



En estos momentos, el Getafe es el mejor equipo de toda la competición en las últimas 10 jornadas. Ha sumado los mismos puntos que el Barcelona, 23, y uno más que el Real Madrid. Además, en sus últimos 7 partidos, ganó 5 y empató 2.



Sin duda, el equipo de José Bordalás es la revelación del curso y ahora quiere terminar el año hasta en la tercera posición. Necesita ganar en Villarreal y que el Sevilla no lo haga en Mallorca. Esa es la máxima aspiración de un equipo que nunca había soñado con cotas tan elevadas.



El Getafe llegará a su última cita del año con la resaca de la victoria en Liga frente al Valladolid (2-0), del emparejamiento con el Ajax en los dieciseisavos de final de la Liga Europa y de la sufrida victoria ante El Palmar de Tercera División en la primera ronda de la Copa del Rey.



Para cerrar con éxito una semana mágica y llena de emociones, el técnico José Bordalás tendrá que afrontar las bajas del brasileño Robert Kenedy y de Jason Remeseiro, que no se han recuperado a tiempo de unos golpes. Francisco Portillo podría ocupar el hueco de Remeseiro en la banda derecha.



El resto de la plantilla, salvo el portero serbio Filip Manojlovic y el centrocampista Markel Bergara, ambos en la enfermería, está disponible para el técnico del Getafe, que podría incluir como novedad en su once la presencia de Ángel Rodríguez en el lugar de Jorge Molina. Por motivos técnicos, se quedaron fuera de la lista Raúl Carnero, Amath Ndiye y Enric Gallego.



Ángel, suplente en los dos últimos partidos, marcó después de salir al campo en la segunda parte y se podría haber ganado un puesto en el once titular. El resto del once de Bordalás, seguramente será el mismo que consiguió ganar al Valladolid.