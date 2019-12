La ambición política. Ésta ha sido la clave del primer discurso de Navidad de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. La socialista se ha rodeado de las principales fuerzas políticas, empresariales y sociales de la ciudad para expresar que uno de sus objetivos de mandato es que A Coruña recupere su "ambición". Palabra que ha utilizado en varios momentos de su discurso. También ha apelado al "diálogo" como la principal herramienta política, de la que se ha servido ya para desbloquear proyectos de ciudad dependientes de otras administraciones.

Se ha marcado 5 pilares para representar su "plan de mandato" que representan "la Coruña de los años 20". La primera, "A Cidade das TIC", y la segunda la Cuarta Ronda, que ha calificado como "el vial del porvenir". De tercera clave ha colocado al nuevo hospital de A Coruña, de cuarta a la Intermodal y de quinta la nueva Fachada Marítima de la ciudad. También se ha acordado del Depor. Inés Rey, alcaldesa de A Coruña.

Ha anunciado la creación de dos nuevos instrumentos de Participación Ciudadana. Un Consello Municipal de Deportes y un Consello Social Municipal. En su discurso, ha llamado la atención el toque "millenial" citando una serie de HBO como "The Wire", sobre el narcotráfico en Baltimore, haciendo un aviso: "Los fakes no son legítimos" y "una mentira no es una parte más de la historia, sino sólo una mentira".

Una tradicional cita en el Palacio de María Pita que este año ha recuperado los pinchos navideños y ha contado con un grupo de música a los pies de la escalera de entrada, con alfombra roja engalanada con luces y muérdago. La principal ausencia de esta solemne recepción, la de la hasta ayer portavoz del PP local, Beatriz Mato. Ella misma avisó a la alcaldesa de que no acudiría. Inés Rey se apartó este 20 de diciembre de su habitual melena suelta y se recogió el pelo en un moño bajo. Eligió para la solemne recepción un traje de chaqueta negro. Antagónico al blanco impoluto que vistió, al igual que la ex lider de la oposición, en su toma de posesión.