José Chulvi: "En 2020 vamos a aprobar el presupuesto municipal"

El alcalde de Xàbia, el socialista José Chulvi confía en aprobar en 2020 unos presupuestos municipales. Y señala que el concejal de Hacienda, Ximo Segarra está trabajando en esta dirección.

Es parte de la respuesta que ha dado el munícipe xabiero al balance realizado por el PP de la gestión del equipo de gobierno, PSPV-PSOE.

Al respecto, Chulvi les recuerda a los populares que "gobernamos porque la mayoría del pueblo nos han votado".

El munícipe insiste en el trabajo diario que realizan los concejales del equipo de gobierno, y apunta que "gestión no es solo hablar de obras" también es "hacer más fácil la vida de las personas". Al respecto, ha incidido en la labor diaria del departamento de Servicios Sociales.

En materia de obras, les recuerda a los populares que el futuro auditorio ya está en marcha, "y que ellos nunca hicieron", en los 15 años que estuvieron en el gobierno municipal; y se ha firmado el contrato para las obras del puente de Triana.

Plan General

Señala los trabajos para sacar adelante el Plan General, apuntando que "nos preocupa en el ámbito general y no en el particular", porque "no tengo parcelas, ni clientes a quienes dar respuesta".

Sobre este documento, recuerda que se reduce en 7,5 metros cuadrados el suelo urbanizable, con el fin de "defender el futuro del municipio".

Licencia II Montañar

Sobre la licencia del II Montañar, Chulvi ha señalado que siempre "seguiré lo que digan los informes técnicos y jurídicos".

Contrato basura

Y en cuanto al contrato del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, afirma que se trata de "pliegos muy complicados", de unos seis millones de euros, y apunta el trabajo que está realizando la concejala Kika Mata.

Indica que "está avanzado" y la intención es llevarlo al pleno de enero para sacar la licitación.

Insiste en el trabajo que se está realizando para tener el mejor servicio de recogida, y que se adapte a la normativa y a las necesidades.

Red de saneamiento

De la red de saneamiento, el primer edil asegura que ya se ha sacado la licitación la redacción de cuatro grandes colectores. Y recuerda que cuando estuvo gobernando el PP no se hizo nada.

Piscina municipal

Sobre esta materia, para Chulvi el "PP está totalmente desautorizado para hablar por que incumplieron el acuerdo firmado".

Afirma que la partida de 1,5 millones de euros estaba en los Presupuestos de la GVA de 2019, y está en el de 2020, con 1,5 millones de euros. Y apunta el "total desconocimiento" del PP en esta materia.

Presupuesto municipal

Chulvi señala que el concejal de Hacienda, Ximo Segarra está "sacándolo adelante, con muchas dificultades", y confía en poder estar debatiendo estos presupuestos municipales a principios del próximo ejercicio.

Añade que "la faena está hecha, pero falta que los técnicos acaben de revisarlo". Y afirma que "el 2020 vamos a aprobar el presupuesto".

Y también se ha dirigido hacia los grupos de la oposición esperando que hagan propuestas. En concreto, ha manifestado que "me da la sensación que la oposición está compitiendo para ver quién hace la oposición más dura y me gustaría que compitieran para ver quién hace las mejores propuestas".