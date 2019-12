El Eldense pide al Ayuntamiento de Elda, la firma de un convenio condicionado

Los todavía directivos del C. D. Eldense, con su presidente David Aguilar a la cabeza, siguen explorando todas las vías posibles para solventar, en la medida de lo posible, la delicada situación económica por la que atraviesa esta entidad casi centenaria, provocada por el bloqueo de la deuda histórica que tiene contraída con la Agencia Tributaria y, principalmente, la Seguridad Social. Una situación que les ha llevado a convocar una Asamblea Extraordinaria para el próximo lunes 23 en la que presentarán su dimisión y convocarán elecciones a la presidencia del club.

Conscientes de que no pueden recibir subvención alguna por parte de organismos oficiales (Ayuntamiento, Diputación y Federación) al no contar con el certificado que acredite que el club está al día de sus obligaciones con Hacienda y Seguridad Social, los mandatarios azulgranas ven una tabla de salvación en la firma del “convenio plurianual condicionado a que se comprometió con nosotros el equipo de gobierno eldense” mediante el cual, el equipo de gobierno municipal se comprometería, según los directivos deportivistas, a aportar una cantidad de dinero en varias anualidades entre las que se encontraría la celebración del centenario del C. D. Eldense en 2021, con la condición de que, como marca la legislación vigente, el club presentara el certificado oficial de que está cumpliendo con sus obligaciones tributarias.

La exigua directiva del Eldense está convencida de que esta situación se puede dar dado que “si no presentamos la certificación pertinente, el consistorio no incumpliría ninguna ley dado que no nos podría entregar el dinero que se recogiera en el convenio condicionado”. Esta situación, se considera una, si no la única, tabla de salvación“porque nos permitiría negociar la deuda y buscar apoyos externos al tener garantizados unos ingresos anuales”.

Por lo tanto, según los directivos del Eldense, “la pelota está ahora en el tejado de los gobernantes municipales” quienes, a su vez, están consultando todas las vías legales para encontrar la fórmula para prestar su apoyo.