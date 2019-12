El Camisetas Económicas Elda aprobó con nota en Yecla

os fueron los representantes del Camisetas Económicas Elda en el Cross Nacional de Yecla, incluido dentro del calendario nacional de campo a través.

Estos fueron los resultados de los atletas del club eldense en la cita de la localidad murciana:

En Sub 8, Alba Pons Ruíz; en categoría masculina Samuel Algarra Escudero se alzó con el triunfo y también estuvo Víctor Alcaina Sánchez y Manuel Bellot Ortega, en Sub 10 en féminas estuvo Silvia Gallardo Caparrós, Gabriela Tortosa Montañez y Sofía González Garrigós, en masculina Rubén Belmonte Amoeoc y Carlos García Payá. En Sub 12 femenino, Noelia González Castaño y Katia García Orellana yen masculino Adrián Alcaina Sanchez; en Sub 14, Claudia Hernández Pérez, en Sub 16 Beatriz Martínez Muñoz y Judith López Vera.

Gabriela con su entrenador Paula / C. A. Elda

En categoría élite estuvo Carlos Villaescusa; en categoría femenina, la incombustible Paqui Tárraga Tomás fue la vencedora en su categoría, Máster 55 Pedro Milán fue 2º y Enrique Martínez 7º, José Ferris y Estanislao Baidez fueron los vencedores en sus categorías y Rubén Andrés Verdú y Joaquín Alcaina fueron 6º y 11º respectivamente.

En categoría popular, buen comportamiento de Joan Torres el 12º y Dani Osona el 14º, Julián Escobar y Antonio Pérez.

Julia Fernández, KO en Elda

En el Campeonato Provincial de Combinadas Sub 14, que tuvo lugar en la pista de atletismo de Elda, la atleta de la Escuela del Club Atletismo Camisetas Económicas Elda, Julia Fernández Muñoz, en la primera prueba, 60 m. v., cuando lideraba su serie se dio un fuerte golpe en la rodilla en la penúltima valla, que le hizo abandonar la competición, afortunadamente el martes ya pudo entrenar con normalidad.

Gabriela Martínez, notable en Petrer

Buen comportamiento de Gabriela Martínez Escribá en el Provincial cadete Sub 16, en la pista de El Barxell, la atleta petrerí, adscrita a la Escuela del Club Atletismo Camisetas Económicas Elda, concluyó en el puesto 17ª, después de realizar las pruebas de 60 mv, salto de altura, lanzamiento de peso, salto de longitud y 600 ml.

Campeonato Provincial de Lanzamientos en Elda

Otra semana más la pista de atletismo de Elda, vuelve acoger una competición federada. En este caso, tendrá lugar el sábado por la mañana, el Campeonato Provincial de Lanzamientos de Invierno Sub 14 infantil y Sub 16 cadete.

Organizado por la Federación Valenciana de Atletismo y el Club Atletismo Camisetas Económicas Elda.

Memorial Natalia Marco en Elche

La pista ilicitana organizará este evento, donde habrá atletas de la entidad eldense. Entre ellos Jesús Alberto Rozalen en los 60 y 200 ml, Diego Cerulus en los 60 ml y Saúl Villena en los 60 mv y 60 ml.

San Silvestre Monovera

El domingo 22 tendrá lugar la XXX San Silvestre Monovera, que a partir de las 10.30 h, comenzarán las primeras pruebas la categoría de 0 a 7 años y luego irán el resto. La expedición eldense será muy nutrida.

Milla de Almoradí

El domingo 22 también por la mañana, tendrá lugar esta clásica Milla de Almoradí, donde también habrán atletas del Club Atletismo Camisetas Económicas Elda, entre ellos Juan José Romero Oliver ''Flecha''.