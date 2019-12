"¿El Preolímpico en León? La inversión daría éxito"

Ya en casa, Mireya González percibe el calor de sus paisanos, que siguieron paso a paso el éxito mundialista de una de sus deportistas de moda. La medallista en el Mundial de balonmano compartió la presea con la ciudad en la recepción oficial realizada por el Ayuntamiento de León. El alcalde, José Antonio Díez, habló con orgullo de la trayectoria de jugadoras como esta leonesa que, a pesar de abandonar muy joven la ciudad para labrarse una carrera profesional, siempre "he recibido mucho cariño de León y es un orgullo llevar su nombre por donde voy. Con este subcampeonato la gente se ha volcado".

La lateral internacional valora con el paso de las horas el histórico logro, a pesar de la acción polémica que en la última acción de la final privó a "Las Guerreras" del oro. "La plata sabe demasiado bien como para estar enfadadas y dejar pasar lo que hemos conseguido. Pienso que es equivocaron, pero el gran error es no tener un VAR", apuntó Mireya, que valora positivamente la decisión de la Federación Española de organizar el Preolímpico, del 20 al 22 de marzo de 2020, que dará dos billetes a los Juegos Olímpícos. España se enfrentará a Suecia, Senegal y Argentina.

Y en este punto, ahora que se busca sede, Mireya lo tiene claro: "¿León? Sí, por favor. Ojalá.Conociendo como disfrutan los leoneses con el balonmano, la inversión daría éxito". Recogiendo el guante, el regidor no cierra la puerta porque "León se ha volcado siempre con los eventos internacionales de todo tipo", aunque los límites económicos, y no los deseos, mandan: "somos un Ayuntamiento modesto en cuanto a recursos, pero no tenemos inconveniente en hablar y ver el retorno. Le paso a la pelota al concejal. Nos encantaría, por supuesto".