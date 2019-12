El PP critica que "Campos no se preocupase antes de reivindicar inversiones para Linares"

La parlamentaria autonómica del PP por Jaén, Ángela Hidalgo, ha salido al paso de las declaraciones del dirigente socialista Daniel Campos y ha lamentado que “se dedique a seguir insistiendo en aspecto como el ámbito de la Inversión Territorial Integrada, cuando lo que debe hacer es reivindicar al gobierno central que aclare cuándo y cómo va a poner a disposición de esta provincia los 220 millones prometidos para la Inversión Territorial Integrada”. Para la responsable popular no es de recibo que “el PSOE de Linares levante la voz y vuelva a insistir en una inversión, cuando son incapaces de reclamar a su amiga la ministra Montero que libere ya los fondos europeos que gestiona su ministerio y que son necesarios para desarrollar los proyectos de la ITI”.

Hidalgo ha recordado que la ITI es un proyecto muy ambicioso “que lo que requiere es el trabajo conjunto de los Ayuntamientos, la Diputación, la Junta y el Estado y por ahora lo único que vemos es que el PSOE a nivel nacional está más preocupado de otros temas y no de poner en marcha la parte de inversión que le corresponde al gobierno central”.

Desde el PP de Linares ha criticado que desde las filas socialistas se dediquen a “vender que han presentado proyectos para que se incorporen a la ITI, cuando han tenido 37 años para ejecutar esos proyectos, quizás si lo hubiesen hecho ahora Linares no estaría en la situación tan lamentable en la que se encuentra”. Para Hidalgo “poco ejemplo puede darnos el PSOE y Campos cuando han tenido el poder de la Junta y del Ayuntamiento y no han hecho nada”. En tal sentido ha indicado que Campos “tiene poca vergüenza política cuando trata de presentar como novedosos los proyectos del Parque Empresarial, del Puerto Seco y del ramal ferroviario, son proyectos que ellos deberían haber ejecutado y no hicieron prácticamente nada, como es habitual mucho hablar y poco hacer”.

Los populares ha trasladado a Campos un mensaje de tranquilidad, “por la ITI que no se preocupe, está en manos del nuevo gobierno de la Junta y Juanma Moreno ya ha demostrado, y lo va a seguir haciendo, su compromiso con Linares, cosa que el PSOE no hizo, pues son los responsables de la situación de paro y abandono que ha vivido la ciudad”.

Hidalgo ha finalizado recordando que en la parte de fondos de la ITI que gestionará el gobierno andaluz “se está trabajando ya en los proyectos que se están analizando para ser financiados con estos fondos y que seguro que supondrán un gran apoyo para la ciudad y lo están haciendo siguiendo los cauces establecidos, por lo que Campos lo que debe hacer es trabajar para que su jefe Pedro Sánchez envíe los recursos prometidos”.