Víctor de Aldama: "El Mallorca será más que bien recibido. Nos atendieron genial en nuestro stage en la isla"

El presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, está "encantado" de que su equipo, líder del grupo castellano-leonés, se enfrente al Real Mallorca en Copa del Rey.

En Ser Deportivos Baleares, el dirigente ha deshecho en halagos hacia el equipo que dirige Vicente Moreno. "Estamos encantados. El Mallorca no es el más malo, que es lo que pedía nuestro entrenador, pero estamos encantados".

El club zamorano realizó el pasado verano un stage de pretemporada en la isla en la que quedaron muy satisfechos por el trato del club insular. "Nos atendieron muy bien en el stage de pretemporada, con todas las calidades y atenciones de un equipo de primera división. Serán más que bien recibidos en Zamora".

El Zamora CF no ha perdido ningún partido en el grupo VIII de Tercera División, que lidera con 11 puntos de diferencia con el Burgos Promesas que es segundo clasificado. El presidente del club explica: "Hemos hecho un equipo para estar arriba y subir. Es mucho mas compacto y definido".

Víctor de Aldama no cree que el Mallorca se confíe en esta nueva eliminatoria de Copa del Rey tras ganar al CD El Álamo en el minuto 93 de encuentro en la eliminatoria pasada. "El entrenador del Sporting dijo que venían confiados y no nos tuvieron el respeto que debían tener, pero el Mallorca vendrá de una semana que no va a haber liga, van a venir con todo y ojalá les aguantemos. Lo lógico es que nos ganen.