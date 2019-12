Las fuertes ráfagas de aire y las precipitaciones en forma de lluvia que se produjeron de manera intermitente, durante las últimas horas, han tenido en vilo a la brigada de emergencias de Medina del Campo, que después de un año sin actividad regresaron a las calles de la localidad para “solventar los problemas urbanos que se han producido debido al mal tiempo y para garantizar la seguridad ” aseguró el concejal de Urbanismo, Medioambiente, Conservación y Mantenimiento de Infraestructuras y Servicios, Borja del Barrio, que concretó que en Medina del Campo hubo dos avisos; el primero de ellos fue la caída de un árbol y el derrumbe parcial de una vivienda en mal estado.

El árbol, según detallaron desde esta concejalía, era el ciprés situado en la entrada del Museo de las Ferias. La brigada de emergencias procedió a su retirada a primera hora de la mañana y no ocasionó daños. La segunda de las incidencias registradas fue el derrumbe parcial de una vivienda en mal estado situada en las inmediaciones de la céntrica plaza de San Agustín. Hasta este punto se desplazaron los bomberos del parque local que acordonaron la zona y procedieron a la limpieza de restos. Según concretó el edil el propietario de la vivienda “esta misma semana estuvo en el Ayuntamiento para solicitar información para tramitar una orden de demolición”. A pesar de los cascotes no se tuvo de lamentar daños personales ni materiales. La brigada de emergencias seguirá atenta durante el fin de semana a las posibles incidencias que puedan surgir.

En el municipio de Torrecilla del Valle el servicio de carreteras de la Diputación de Valladolid también tuvo que actuar en una vivienda que debido al paso de la borrasca Elsa se derrumbó parte de su fachada. Al igual que en Medina del Campo no se produjeron daños personales ni materiales. Este mismo servicio provincial, también se acerco a primera hora de la mañana al núcleo rural agrupado de Medina del Campo, Rodilana, debido a la elevada cantidad de agua que había en la calzada. No se procedió a su corte ya que no fue necesario.